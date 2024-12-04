Жители ХМАО жалуются на гигантские очереди на пункты выдачи Wildberries

Жители Покачей (ХМАО) пожаловались на очереди в пунктах выдачи Wildberries, где ожидание товара часто занимает больше часа. Об этом агентству URA.RU сообщили горожане, делясь своими впечатлениями от работы пунктов выдачи заказов.
«Стояла больше часа на Ленина, но сотрудники не виноваты, они стараются, загружены очень. В городе только три пункта выдачи», — рассказала агентству одна из жительниц города.
О трудностях с получением заказов жалуются посетители пунктов Wildberries на улицах Ленина и Комсомольской. Возможной причиной также называют сбои в программе. Как отмечают пользователи, многие товары долго не поступали из-за переезда склада из Сургута в Нижневартовск, что привело к задержкам. Некоторым приходится ждать товар месяцами. На фоне этого возросла нагрузка на пункты, особенно перед праздниками.
Агентство URA.RU направило запросы в Wildberries для получения комментариев. На момент публикации новости ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО сократятся сроки доставки товаров с Wildberries. Это станет возможным после строительства логистического центра маркетплейса в Сургутском районе.
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