Школьники из Излучинска Нижневартовского района ХМАО готовят цикл мини-фильмов, посвященный Великой Отечественной войне. Анимационные ролики создадут с помощью песка, сообщила пресс-служба администрации района.
«В Нижневартовском районе команда юных жителей Излучинска и творческих коллективов МКДК „Арлекино“ в лице НКО „Любава“ готовят цикл мини-фильмов „Я всё узнаю о войне“. Посвящен он памятным датам Великой Отечественной войны. Работает творческий коллектив в технике песочной и рисованной анимации», — сообщила пресс-служба.
В рамках проекта создадут девять фильмов. Длительность роликов не превысит трех минут. Работы будут посвящены важнейшим событиям войны — от начала боевых действий до Победы в 1945 году. Озвучат фильмы школьники из студии художественного слова «Улыбка».
Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нижневартовского района ХМАО побывала на молодежном форуме «Российский Север». На мероприятии собралась молодежь, которая увлечена сохранением культуры малых народов Севера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!