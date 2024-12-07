Как эмоции убивают мужчин: психолог рассказала, почему стресс и напряжение приводят к проблемам со здоровьем

Демографы России бьют тревогу: эксперты утверждают, что в стране продолжает расти смертность мужчин в возрасте от 25 до 45 лет. Среди причин указывают, в том числе, и психологические факторы, характерные для мужчин — склонность замалчивать проблемы, не делиться переживаниями и не обращаться за медицинской помощью. Корреспондент URA.RU обсудил с клиническим психологом Дарьей Яушевой, могут ли психологические проблемы обернутся риском для жизни и как помочь человеку, который не хочет помогать себе сам.
Есть ли связь между подавлением эмоций и здоровьем
По словам Дарьи Яушевой, не нужно напрямую связывать демографическую проблему и подавление эмоций. Однако связь эмоционального и физического состояния у людей есть, и находясь в постоянном стрессе, люди ухудшают свое здоровье, что повышает риск смерти.
«Если человек подавляет свои эмоции и избегает их выражения — это может стать серьезным фактором риска», — рассказала клинический психолог. — Непрожитые и невыраженные эмоции накапливаются, а постоянное напряжение приводит к хроническому стрессу, который влияет на выработку кортизола (гормон, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Избыток кортизола приводит к депрессии, ожирению и многим проблемам со здоровьем — прим. URA.RU)».
Дарья Яушева объяснила, что хронический стресс влияет на сердечно-сосудистую, иммунную и нервную системы, повышая вероятность таких заболеваний, как гипертония, инфаркт и инсульт, а также увеличивает риск психосоматических расстройств.
«Психосоматические расстройства включают нарушения, связанные с желудочно-кишечным трактом: язвы, синдром раздраженного кишечника, а также другие состояния. Они действительно часто наблюдаются у мужчин, подавляющих эмоции», — отметила Дарья Яушева.
Кроме того, из-за неспособности проявлять эмоции и обращаться за помощью, человек все больше начинает изолироваться, ощущать загнанность и безысходность. По словам клинического психолога, в таком состоянии люди редко обращаются к врачам из-за проблем со здоровьем, а также у них начинают появляться суицидальные мысли.
Почему проблемы с подавлением эмоций — мужская проблема
Дарья Яушева считает, что есть несколько причин, почему именно мужчины оказываются в группе риска из-за проблем с подавленными эмоциями. «Во-первых, это социальные нормы. Длительное время формировалась культура, в которой мужчине приписывались такие качества, как стойкость и независимость, а проявление уязвимости воспринималась как слабость», — отметила клинический психолог. «Во-вторых, мужчины могут бояться быть отвергнутыми или непонятыми, если начнут делиться своими эмоциями. Это может быть связано и с семейным опытом и отношением родителей к эмоциональным потребностям человека, а также с опытом отношений с женщинами».
По словам эксперта, проблемы с выражением эмоций появляются с самого детства из-за того, как родители воспитывают мальчиков и учат их быть «настоящими мужчинами». Причем это проблема не только России, но и многих других стран.
«В Японии, например, существует проблема социальной изоляции мужчин — хикикомори. В США и Великобритании зафиксирован высокий уровень самоубийств среди мужчин», — заявила Дарья Яушева. «Это скорее гендерный феномен. Но в России он усиливается сочетанием факторов: культурные нормы, недостаток доступных психотерапевтических услуг, низкий уровень психологического образования, социально одобряемые способы „заглушить эмоции“ и „снять напряжение“. Например, с помощью алкоголя. Алкоголь приносит временное облегчение, но проблемы при этом не решаются».
Как помочь человеку, который не хочет обратиться за помощью
Зачастую мужчины, которые столкнулись с проблемами, не спешат делиться ими с близкими. Дарья Яушева назвала несколько пунктов, которые помогут вытащить дорогого человека из тяжелого психологического состояния:
- Поддерживающая среда. Нужно создать атмосферу, в которой человек почувствует, что его не будут осуждать за выражение чувств. Это может быть постепенный процесс: не стоит ждать, что человек раскроется быстро и сразу. Важно поощрять и поддерживать, когда он делает такие попытки. Даже маленький шаг может быть для него большим достижением.
- Непрямая помощь. Вместо того чтобы прямо спрашивать о проблемах, можно начать с обсуждения общих тем или делиться своими переживаниями, показывая, что это нормально. Это один из хороших способов установить контакт — показать пример.
- Обращение к фактам. Можно мягко сказать о том, что общение и поддержка могут реально улучшить здоровье, иногда это помогает. Важно, чтобы слова не звучали навязчиво. Например, некоторым помогают ссылки на исследования.
- Терапевтические методы. Можно предложить обратиться к специалисту, объяснив, что психотерапия — это не только «разговоры о чувствах», но и поиск решений, чтобы улучшить качество жизни. Но важно быть готовым к тому, чтобы принять отказ.
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