«Россия в состоянии умирания»: демограф назвал три причины роста смертности в стране

Демограф Ракша: смертность выросла из-за алкоголизации, ковида и болезней сердца
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Распространение алкоголизма в России повлияло на увеличение смертности
Распространение алкоголизма в России повлияло на увеличение смертности Фото:

Распространение алкоголизма, последствия ковида, а также сердечно-сосудистые заболевания у мужчин в возрасте 25–45 лет стали главными причинами роста смертности в России. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша. 

«Увеличение смертности объясняется не только военным фактором. <...> Скорее, причиной роста негативного показателя стали нарастающая алкоголизация и отдаленные последствия ковида», — передает MK.RU слова демографа. Также Ракша отметил, что в России высока смертность среди мужчин от 25 до 45 лет из-за сердечно-сосудистых заболеваний. 

По словам демографа Юрия Крупнова, текущие меры государства, включая предложения запретить аборты, ограничить пропаганду бездетности, а также повысить выплаты, представляют собой лишь поверхностные изменения. Эксперт подчеркнул, что стране необходима «демографическая революция», ведь сейчас она находится «в состоянии умирания». 

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Распространение алкоголизма, последствия ковида, а также сердечно-сосудистые заболевания у мужчин в возрасте 25–45 лет стали главными причинами роста смертности в России. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша.  «Увеличение смертности объясняется не только военным фактором. <...> Скорее, причиной роста негативного показателя стали нарастающая алкоголизация и отдаленные последствия ковида», — передает MK.RU слова демографа. Также Ракша отметил, что в России высока смертность среди мужчин от 25 до 45 лет из-за сердечно-сосудистых заболеваний.  По словам демографа Юрия Крупнова, текущие меры государства, включая предложения запретить аборты, ограничить пропаганду бездетности, а также повысить выплаты, представляют собой лишь поверхностные изменения. Эксперт подчеркнул, что стране необходима «демографическая революция», ведь сейчас она находится «в состоянии умирания». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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