«Россия в состоянии умирания»: демограф назвал три причины роста смертности в стране

Распространение алкоголизма, последствия ковида, а также сердечно-сосудистые заболевания у мужчин в возрасте 25–45 лет стали главными причинами роста смертности в России. Об этом рассказал демограф Алексей Ракша.
«Увеличение смертности объясняется не только военным фактором. <...> Скорее, причиной роста негативного показателя стали нарастающая алкоголизация и отдаленные последствия ковида», — передает MK.RU слова демографа. Также Ракша отметил, что в России высока смертность среди мужчин от 25 до 45 лет из-за сердечно-сосудистых заболеваний.
По словам демографа Юрия Крупнова, текущие меры государства, включая предложения запретить аборты, ограничить пропаганду бездетности, а также повысить выплаты, представляют собой лишь поверхностные изменения. Эксперт подчеркнул, что стране необходима «демографическая революция», ведь сейчас она находится «в состоянии умирания».
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