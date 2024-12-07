В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бездомных собак запугивает жителей микрорайона Вагонка и поселка Девятый. Об этом очевидцы жалуются в соцсетях.
«На Вагонке, в поселке Девятый бегает стая бродячих агрессивных собак. Эти собаки периодически нападают на людей. Несмотря на наши многочисленные жалобы, администрация никаких действий не предпринимает. Обращались мы и в отлов бездомных животных. Там в ответ лишь хамят и бросают трубку», — передает жалобы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
По словам тагильчанки, местные жители давно не отпускают детей на прогулки из-за страха. Диких собак также замечали в других районах города.
Корреспондент агентства обратился в нижнетагильскую администрацию за комментарием. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Дзержинском районе Нижнего Тагила. За дело взялся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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