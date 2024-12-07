07 декабря 2024
06 декабря 2024

Стая бездомных собак кошмарит жителей Нижнего Тагила. Видео

Жители Нижнего Тагила боятся стаи бездомных собак
© Служба новостей «URA.RU»
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Жалобы тагильчан на бродячих собак игнорируют
Жалобы тагильчан на бродячих собак игнорируют Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бездомных собак запугивает жителей микрорайона Вагонка и поселка Девятый. Об этом очевидцы жалуются в соцсетях.

«На Вагонке, в поселке Девятый бегает стая бродячих агрессивных собак. Эти собаки периодически нападают на людей. Несмотря на наши многочисленные жалобы, администрация никаких действий не предпринимает. Обращались мы и в отлов бездомных животных. Там в ответ лишь хамят и бросают трубку», — передает жалобы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По словам тагильчанки, местные жители давно не отпускают детей на прогулки из-за страха. Диких собак также замечали в других районах города.

Корреспондент агентства обратился в нижнетагильскую администрацию за комментарием. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Дзержинском районе Нижнего Тагила. За дело взялся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) стая бездомных собак запугивает жителей микрорайона Вагонка и поселка Девятый. Об этом очевидцы жалуются в соцсетях. «На Вагонке, в поселке Девятый бегает стая бродячих агрессивных собак. Эти собаки периодически нападают на людей. Несмотря на наши многочисленные жалобы, администрация никаких действий не предпринимает. Обращались мы и в отлов бездомных животных. Там в ответ лишь хамят и бросают трубку», — передает жалобы telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». По словам тагильчанки, местные жители давно не отпускают детей на прогулки из-за страха. Диких собак также замечали в других районах города. Корреспондент агентства обратился в нижнетагильскую администрацию за комментарием. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о нападении стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Дзержинском районе Нижнего Тагила. За дело взялся глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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