09 декабря 2024

Трамваи и троллейбусы пропали с карты Екатеринбурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, город екатеринбург, чешский трамвай, мэрия екатеринбурга, фасад администрации екатеринбурга
Через онлайн-сервис невозможно отслеживать общественный транспорт Фото:

В Екатеринбурге утром 10 декабря трамваи и троллейбусы перестали отслеживаться на онлайн-сервисе «Яндекс Карты». Это заметили читатели URA.RU.

«С самого раннего утра трамваи и троллейбусы пропали с карты. Общественный транспорт невозможно отслеживать в реальном времени», — сказал собеседник. При этом в сервисе «2ГИС» подобных сбоев не наблюдается.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Яндекс Карт». На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге утром 10 декабря трамваи и троллейбусы перестали отслеживаться на онлайн-сервисе «Яндекс Карты». Это заметили читатели URA.RU. «С самого раннего утра трамваи и троллейбусы пропали с карты. Общественный транспорт невозможно отслеживать в реальном времени», — сказал собеседник. При этом в сервисе «2ГИС» подобных сбоев не наблюдается. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Яндекс Карт». На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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