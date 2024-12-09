Через онлайн-сервис невозможно отслеживать общественный транспорт
В Екатеринбурге утром 10 декабря трамваи и троллейбусы перестали отслеживаться на онлайн-сервисе «Яндекс Карты». Это заметили читатели URA.RU.
«С самого раннего утра трамваи и троллейбусы пропали с карты. Общественный транспорт невозможно отслеживать в реальном времени», — сказал собеседник. При этом в сервисе «2ГИС» подобных сбоев не наблюдается.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Яндекс Карт». На момент публикации ответ не поступил.
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