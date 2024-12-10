Нарышкин рассказал о следующем противнике Запада

Запад может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт в Евразии как способ выхода из кризиса. Такое мнение выразил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса», — добавил директор СВР. Об этом он заявил в интервью российскому журналу «Разведчик».
Нарышкин также оптимистично отметил появление относительно новых международных альянсов, которые способны противостоять планам Запада. По его словам, существуют «другие, более ответственные игроки», которые могут урегулировать глобальные проблемы и предотвратить третью мировую войну.
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