Прокуратура Челябинска проверит школу, где ученица сломала руки, снимая тренд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура проведет проверку в ОЦ №1 Челябинска
Прокуратура проведет проверку в ОЦ №1 Челябинска Фото:

Прокуратура Калининского района Челябинска проведет проверку в образовательном центре №1 после инцидента, в котором школьница получила переломы кистей рук, снимая видео в ТiкТок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации по исполнению требований закона о безопасных условиях пребывания в школе. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что четвероклассница, пытаясь снять тренд «Полет супермена» для соцсети TikTok, получила прелом двух кистей рук. Видео школьницы снимали прямо в кабинете. Классная руководитель знала о съемках видео, но не принимала никаких мер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Калининского района Челябинска проведет проверку в образовательном центре №1 после инцидента, в котором школьница получила переломы кистей рук, снимая видео в ТiкТок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации по исполнению требований закона о безопасных условиях пребывания в школе. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что четвероклассница, пытаясь снять тренд «Полет супермена» для соцсети TikTok, получила прелом двух кистей рук. Видео школьницы снимали прямо в кабинете. Классная руководитель знала о съемках видео, но не принимала никаких мер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...