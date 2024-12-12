Прокуратура Челябинска проверит школу, где ученица сломала руки, снимая тренд

Прокуратура Калининского района Челябинска проведет проверку в образовательном центре №1 после инцидента, в котором школьница получила переломы кистей рук, снимая видео в ТiкТок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации по исполнению требований закона о безопасных условиях пребывания в школе. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщила пресс-служба прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что четвероклассница, пытаясь снять тренд «Полет супермена» для соцсети TikTok, получила прелом двух кистей рук. Видео школьницы снимали прямо в кабинете. Классная руководитель знала о съемках видео, но не принимала никаких мер.
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