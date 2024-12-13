В Петербурге беременным студенткам будут платить деньги

Власти Санкт-Петербурга предлагают установить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для беременных студенток. Об этом сказано в документах законопроекта.
«Единовременная выплата в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения», — передает «Фонтанка.ру» содержание документа. Законопроект предлагает внести дополнительный пункт в Социальный кодекс РФ. В тексте не уточняется, о каких именно образовательных учреждениях идет речь.
Ранее стало известно, что с 1 января 2025 года беременные студентки, проживающие в Томской области, получат единовременную выплату в размере ста тысяч рублей, сообщила заместитель губернатора Томской области по вопросам социальной политики Светлана Грузных. По ее словам, более 238 миллионов рублей из федерального бюджета были выделены для реализации новых мер, направленных на поддержку и стимулирование рождаемости в Томской области.
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