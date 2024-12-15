В Одессе военкомы в костюмах Деда Мороза стали вручать повестки

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Срез главной ёлки страны. Можайский район. Московская область, дед мороз, дедушка мороз
В Одессе Деды Морозы начали раздавать подарки в виде повесток Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ТЦК (аналог российского военкомата) в Одессе переодеваются в Дедов Морозов, чтобы выдавать жителям повестки. Об этом утверждают местные СМИ.

«Видно, как несколько человек, выйдя из машины, надевают поверх военной формы костюмы Деда Мороза, включая шапки, шубы и бороды», — передает украинское издание «Инсайдер». Отмечается, что граждане, заметив сотрудников в военной форме, спешат предупредить знакомых через соцсети, чтобы те обходили определенные улицы стороной.

Ранее один из тренеров призывников ВСУ рассказал, что новобранцы имеют крайне низкую мотивацию. По его словам, даже активный показ патриотических фильмов в последнее время также не помогает мотивировать солдат.

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Сотрудники ТЦК (аналог российского военкомата) в Одессе переодеваются в Дедов Морозов, чтобы выдавать жителям повестки. Об этом утверждают местные СМИ. «Видно, как несколько человек, выйдя из машины, надевают поверх военной формы костюмы Деда Мороза, включая шапки, шубы и бороды», — передает украинское издание «Инсайдер». Отмечается, что граждане, заметив сотрудников в военной форме, спешат предупредить знакомых через соцсети, чтобы те обходили определенные улицы стороной. Ранее один из тренеров призывников ВСУ рассказал, что новобранцы имеют крайне низкую мотивацию. По его словам, даже активный показ патриотических фильмов в последнее время также не помогает мотивировать солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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