Кубань попрощалась с тысячами нелегальных мигрантов

С начала 2024 года из Краснодарского края выдворили больше двух тысяч нелегальных мигрантов. Такая информация размещена на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов края. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше.
«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю при взаимодействии с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы Российской Федерации 2096 иностранных граждан», — сообщается на сайте. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше.
В ноябре Кубань покинуло 97 незаконных мигрантов. Большинство из них приехали в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызтана. Одного из иностранцев отправили на родину в Сирию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.