Кубань попрощалась с тысячами нелегальных мигрантов

Из Краснодарского края депортировали больше 2 тысяч нелегалов
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В 2024 году в два раза выросло число выдворенных мигрантов на Кубани
В 2024 году в два раза выросло число выдворенных мигрантов на Кубани Фото:

С начала 2024 года из Краснодарского края выдворили больше двух тысяч нелегальных мигрантов. Такая информация размещена на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов края. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше.

«Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю при взаимодействии с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы Российской Федерации 2096 иностранных граждан», — сообщается на сайте. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше.

В ноябре Кубань покинуло 97 незаконных мигрантов. Большинство из них приехали в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызтана. Одного из иностранцев отправили на родину в Сирию.

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С начала 2024 года из Краснодарского края выдворили больше двух тысяч нелегальных мигрантов. Такая информация размещена на сайте главного управления Федеральной службы судебных приставов края. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше. «Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления ФССП России по Краснодарскому краю при взаимодействии с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы Российской Федерации 2096 иностранных граждан», — сообщается на сайте. По сравнению с прошлым годом цифра в два раза больше. В ноябре Кубань покинуло 97 незаконных мигрантов. Большинство из них приехали в Россию из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызтана. Одного из иностранцев отправили на родину в Сирию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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