Каллас назвала условие появление европейских войск на Украине

Для того чтобы отправить европейских миротворцев на Украину, в стране должен наступить мир. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.
«Чтобы отправить миротворцев на Украину, там должен быть мир», — заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС. Ее слова приводит ТАСС. Она добавила, что ЕС пока не ведет разговоры по этому вопросу.
Идею размещения европейских войск на Украине выдвинул бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что это возможно после мирного урегулирования конфликта, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только в случае устранение исходных причин конфликта, передает «Национальная служба новостей». Отправить свои войска уже согласилась Франция. По словам эксперта Французского института международных отношений Эли Тененбаум, страна может отправить на Украину 40 тысяч человек, передает 360.ru.
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