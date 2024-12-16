Лариса Долина попала под санкции ЕС наравне с чиновниками из КНДР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Против Ларисы Долиной ЕС ввел ограничения
Против Ларисы Долиной ЕС ввел ограничения Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В новом санкционном списке ЕС появилась народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Это следует из списка. 

«Лариса Долина», — значится в санкционном списке. Также в нем оказались два чиновника из КНДР и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Этот пакет санкций против РФ стал 15-м по счету. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В новом санкционном списке ЕС появилась народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Это следует из списка.  «Лариса Долина», — значится в санкционном списке. Также в нем оказались два чиновника из КНДР и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Этот пакет санкций против РФ стал 15-м по счету. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...