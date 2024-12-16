Лариса Долина попала под санкции ЕС наравне с чиновниками из КНДР

Против Ларисы Долиной ЕС ввел ограничения
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В новом санкционном списке ЕС появилась народная артистка Российской Федерации Лариса Долина. Это следует из списка.
«Лариса Долина», — значится в санкционном списке. Также в нем оказались два чиновника из КНДР и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Этот пакет санкций против РФ стал 15-м по счету.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.