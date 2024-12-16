16 декабря 2024

Пермские рыбаки дождались главного события зимы

В Пермском крае стартует турнир по зимней рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На лед Чусовой выйдут десятки рыбаков
На лед Чусовой выйдут десятки рыбаков Фото:

В Пермском крае стартует турнир трех рек по зимней рыбалке. Первый этап пройдет на реке Чусовая в ближайшую субботу, 21 декабря, около поселка Верхнечусовские городки.

«Уже в эту субботу состоится открытие зимнего турнира трех рек FISHGAME 2024-25. Более 100 участников поборются в номинациях Мормышка, Блесна, а также в номинациях Рыбачка и Рыбачок», — говорится на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».

После Чусовой местом проведения турнира станут Сылва и Кама, где пройдут второй и третий этапы турнира. Они состоятся в феврале и марте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае стартует турнир трех рек по зимней рыбалке. Первый этап пройдет на реке Чусовая в ближайшую субботу, 21 декабря, около поселка Верхнечусовские городки. «Уже в эту субботу состоится открытие зимнего турнира трех рек FISHGAME 2024-25. Более 100 участников поборются в номинациях Мормышка, Блесна, а также в номинациях Рыбачка и Рыбачок», — говорится на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте». После Чусовой местом проведения турнира станут Сылва и Кама, где пройдут второй и третий этапы турнира. Они состоятся в феврале и марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...