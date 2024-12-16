Пермские рыбаки дождались главного события зимы

На лед Чусовой выйдут десятки рыбаков
В Пермском крае стартует турнир трех рек по зимней рыбалке. Первый этап пройдет на реке Чусовая в ближайшую субботу, 21 декабря, около поселка Верхнечусовские городки.
«Уже в эту субботу состоится открытие зимнего турнира трех рек FISHGAME 2024-25. Более 100 участников поборются в номинациях Мормышка, Блесна, а также в номинациях Рыбачка и Рыбачок», — говорится на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».
После Чусовой местом проведения турнира станут Сылва и Кама, где пройдут второй и третий этапы турнира. Они состоятся в феврале и марте.
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