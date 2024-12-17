Власти Перми рассматривают возможность появления в городе отапливаемых остановок. Однако пока речи об их установке не идет, сообщили URA.RU в департамента транспорта.
«Сейчас рассматривается возможность точечной установки павильонов с климатической установкой, но для этого требуется проработать техническую и нормативную базы. В методику содержания остановок вносится максимальный перечень работ на случай, если такие павильоны будут устанавливать. Но говорить об их появлении пока рано», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки негативно отреагировали на эту идею три года назад. Они переживали, что павильоны «захватят» люди без определенного места жительства.
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