17 декабря 2024

В Перми могут появиться остановки с подогревом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока неизвестно, когда теплые остановки появятся в Перми
Пока неизвестно, когда теплые остановки появятся в Перми Фото:

Власти Перми рассматривают возможность появления в городе отапливаемых остановок. Однако пока речи об их установке не идет, сообщили URA.RU в департамента транспорта.

«Сейчас рассматривается возможность точечной установки павильонов с климатической установкой, но для этого требуется проработать техническую и нормативную базы. В методику содержания остановок вносится максимальный перечень работ на случай, если такие павильоны будут устанавливать. Но говорить об их появлении пока рано», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки негативно отреагировали на эту идею три года назад. Они переживали, что павильоны «захватят» люди без определенного места жительства.

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Власти Перми рассматривают возможность появления в городе отапливаемых остановок. Однако пока речи об их установке не идет, сообщили URA.RU в департамента транспорта. «Сейчас рассматривается возможность точечной установки павильонов с климатической установкой, но для этого требуется проработать техническую и нормативную базы. В методику содержания остановок вносится максимальный перечень работ на случай, если такие павильоны будут устанавливать. Но говорить об их появлении пока рано», — рассказали URA.RU в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки негативно отреагировали на эту идею три года назад. Они переживали, что павильоны «захватят» люди без определенного места жительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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