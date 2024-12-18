Владельца кафе из ХМАО оштрафовали за разлив нефтепродуктов

Владелец кафе из Пыть-Яха (ХМАО) заплатит штраф за разлив дизельного топлива, которое использовал для обогрева здания общепита. Он хранил 35 тонн нефтепродуктов на улице в пластиковых емкостях, сообщил telegram-канал судов Югры.
«Предприниматель установил за кафе 35 пластиковых емкостей по 1000 литров с дизелем, разлив которого привел к превышению допустимых концентраций нефтепродуктов в почве и нарушению норм СанПиН. Суд признал предпринимателя виновным в загрязнении земли нефтепродуктами и назначил ему штраф в 50 000 рублей, посчитав это наказание достаточным для его исправления», — указано в публикации.
Вред природе оценили в 312 тысяч рублей. Бизнесмен частично возместил ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 105 миллионов рублей за загрязнение восьми гектаров леса на Мамонтовском месторождении. Иск подал Росприроднадзор ХМАО, который проводил расследование инцидента.
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