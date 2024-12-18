Владельца кафе из ХМАО оштрафовали за разлив нефтепродуктов

Суд оштрафовал владельца кафе из ХМАО за разлитый дизель
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен из Пыть-Яха разлил разлил дизельное топливо возле своего кафе и заплатил за это
Бизнесмен из Пыть-Яха разлил разлил дизельное топливо возле своего кафе и заплатил за это Фото:

Владелец кафе из Пыть-Яха (ХМАО) заплатит штраф за разлив дизельного топлива, которое использовал для обогрева здания общепита. Он хранил 35 тонн нефтепродуктов на улице в пластиковых емкостях, сообщил telegram-канал судов Югры.

«Предприниматель установил за кафе 35 пластиковых емкостей по 1000 литров с дизелем, разлив которого привел к превышению допустимых концентраций нефтепродуктов в почве и нарушению норм СанПиН. Суд признал предпринимателя виновным в загрязнении земли нефтепродуктами и назначил ему штраф в 50 000 рублей, посчитав это наказание достаточным для его исправления», — указано в публикации.

Вред природе оценили в 312 тысяч рублей. Бизнесмен частично возместил ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 105 миллионов рублей за загрязнение восьми гектаров леса на Мамонтовском месторождении. Иск подал Росприроднадзор ХМАО, который проводил расследование инцидента.

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Владелец кафе из Пыть-Яха (ХМАО) заплатит штраф за разлив дизельного топлива, которое использовал для обогрева здания общепита. Он хранил 35 тонн нефтепродуктов на улице в пластиковых емкостях, сообщил telegram-канал судов Югры. «Предприниматель установил за кафе 35 пластиковых емкостей по 1000 литров с дизелем, разлив которого привел к превышению допустимых концентраций нефтепродуктов в почве и нарушению норм СанПиН. Суд признал предпринимателя виновным в загрязнении земли нефтепродуктами и назначил ему штраф в 50 000 рублей, посчитав это наказание достаточным для его исправления», — указано в публикации. Вред природе оценили в 312 тысяч рублей. Бизнесмен частично возместил ущерб. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что суд ХМАО заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить 105 миллионов рублей за загрязнение восьми гектаров леса на Мамонтовском месторождении. Иск подал Росприроднадзор ХМАО, который проводил расследование инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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