«Дочка» «Роснефти» проиграла суд по обвинению в загрязнении леса в ХМАО

Арбитражный суд ХМАО заставил нефтедобывающую компанию «РН-Юганскнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти» в Югре) выплатить 105 миллионов рублей из-за загрязнения восьми гектаров леса на Мамонтовском месторождении. Иск подал Росприроднадзор ХМАО, который проводил расследование инцидента.
«Взыскать с общества с ООО „РН-Юганскнефтегаз“ вред, причиненный лесам вследствие нарушения лесного законодательства, в размере 105 025 697 рублей. Из материалов дела усматривается, что Росприроднадзором проведено мероприятие по расследованию причиненного вреда окружающей среде на Мамонтовском месторождении нефти и установлен факт загрязнения лесного участка площадью 82 850 квадратных метров (8,285 га)», — указано в документах на сайте арбитражного суда ХМАО.
По материалам суда, при осмотре участка специалисты Росприроднадзора обнаружили нефтяные пятна и почувствовали запах нефтепродуктов. Химический анализ почвы показал, что содержание нефтепродуктов в ней превышено. Представители компании на суде объясняли, что загрязнение произошло до образования предприятия, то есть до 2005 года, однако доказать этого не смогли. «РН-Юганскнефтегаз» разработал проекты восстановления лесов, но на момент вынесения решения суда не рекультивировал загрязненные земли.
URA.RU направило запрос в «РН-Юганскнефтегаз». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что районный суд Нефтеюганска (ХМАО) заставил компанию «РН-Юганскнефтегаз» выплатить семь миллионов рублей за загрязнение пяти тысяч квадратных метров леса. Из-за порыва трубопровода на месторождении произошел разлив нефти.
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