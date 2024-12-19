Путин рассказал, в каком важном вопросе уступил Белоусову

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не хотел назначения Анны Цивилевой в Минобороны России, однако все же уступил главе ведомства Андрею Белоусову. Об этом российский президент рассказал на «Прямой линии».
«Я не хотел соглашаться, чтобы Цивилева пришла работать в Минобороны, но потом согласился с Белоусовым», — сказал Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент отметил, что Белоусов убедил его в необходимости бесшовной работы ведомства с социальным центром «Защитники Отечества».
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