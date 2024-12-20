Путин наградил медалями семьи из Свердловской области

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ 20 декабря Фото:

Президент России Владимир Путин удостоил медалями ордена «Родительская слава» две семьи из Свердловской области. Подписанный указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Гулич Надежду Викторовну, Гулич Олега Викторовича, Новичкова Константина Ивановича, Новичкову Ольгу Евгеньевну», — следует из документа. Его опубликовали 20 декабря.

Ранее Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты свердловскому дизайнеру Дмитрию Шишкину, который сшил костюм для главы РФ и является создателем магазинов одежды Putin Team Russia. Его наградили за непрерывный рост и высокие темпы развития.

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Президент России Владимир Путин удостоил медалями ордена «Родительская слава» две семьи из Свердловской области. Подписанный указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации. «За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Гулич Надежду Викторовну, Гулич Олега Викторовича, Новичкова Константина Ивановича, Новичкову Ольгу Евгеньевну», — следует из документа. Его опубликовали 20 декабря. Ранее Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты свердловскому дизайнеру Дмитрию Шишкину, который сшил костюм для главы РФ и является создателем магазинов одежды Putin Team Russia. Его наградили за непрерывный рост и высокие темпы развития.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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