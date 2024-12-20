Путин наградил медалями семьи из Свердловской области

Президент России Владимир Путин удостоил медалями ордена «Родительская слава» две семьи из Свердловской области. Подписанный указ главы государства появился на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить медалью ордена „Родительская слава“ Гулич Надежду Викторовну, Гулич Олега Викторовича, Новичкова Константина Ивановича, Новичкову Ольгу Евгеньевну», — следует из документа. Его опубликовали 20 декабря.
Ранее Путин подписал указ о присвоении почетной грамоты свердловскому дизайнеру Дмитрию Шишкину, который сшил костюм для главы РФ и является создателем магазинов одежды Putin Team Russia. Его наградили за непрерывный рост и высокие темпы развития.
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