Белый дом: проблемы с финансированием задержат передачу власти Трампу

Передача власти новой администрации в США, возглавляемой избранным президентом Дональдом Трампом, может столкнуться с трудностями из-за перебоев с финансированием американского правительства. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — указала Карин Жан-Пьер на брифинге, отвечая на вопросы журналистов о возможных последствиях шатдауна для процесса передачи власти. Представитель Белого дома заявила, что в случае возникновения сбоев в функционировании различных министерств и ведомств США, процесс передачи дел будет серьезно затруднен.
Тем не менее, она напомнила, что даже в случае прекращения финансирования, критически важные структуры, отвечающие за национальную безопасность, продолжат свою работу. «Это реальность», — подчеркнула она.
Через двенадцать дней после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах в США, он предложил двенадцать кандидатур на министерские посты в своем будущем правительстве в Вашингтоне, пишет RT. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2025 года.
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