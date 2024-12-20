20 декабря 2024

Белый дом: проблемы с финансированием задержат передачу власти Трампу

© Служба новостей «URA.RU»
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Карин Жан-Пьер дала неясный прогноз по влиянию возможного шатдауна на передачу власти
Карин Жан-Пьер дала неясный прогноз по влиянию возможного шатдауна на передачу власти Фото:

Передача власти новой администрации в США, возглавляемой избранным президентом Дональдом Трампом, может столкнуться с трудностями из-за перебоев с финансированием американского правительства. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — указала Карин Жан-Пьер на брифинге, отвечая на вопросы журналистов о возможных последствиях шатдауна для процесса передачи власти. Представитель Белого дома заявила, что в случае возникновения сбоев в функционировании различных министерств и ведомств США, процесс передачи дел будет серьезно затруднен.

 Тем не менее, она напомнила, что даже в случае прекращения финансирования, критически важные структуры, отвечающие за национальную безопасность, продолжат свою работу. «Это реальность», — подчеркнула она.

Через двенадцать дней после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах в США, он предложил двенадцать кандидатур на министерские посты в своем будущем правительстве в Вашингтоне, пишет RT. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2025 года.

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Передача власти новой администрации в США, возглавляемой избранным президентом Дональдом Трампом, может столкнуться с трудностями из-за перебоев с финансированием американского правительства. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», — указала Карин Жан-Пьер на брифинге, отвечая на вопросы журналистов о возможных последствиях шатдауна для процесса передачи власти. Представитель Белого дома заявила, что в случае возникновения сбоев в функционировании различных министерств и ведомств США, процесс передачи дел будет серьезно затруднен.  Тем не менее, она напомнила, что даже в случае прекращения финансирования, критически важные структуры, отвечающие за национальную безопасность, продолжат свою работу. «Это реальность», — подчеркнула она. Через двенадцать дней после того, как Трамп одержал победу на президентских выборах в США, он предложил двенадцать кандидатур на министерские посты в своем будущем правительстве в Вашингтоне, пишет RT. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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