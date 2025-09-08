С капитана московского «Спартака» Зобнина второй раз взыскали долг за капремонт

Задолженность в размере 22,5 тыс. рублей за капитальный ремонт взыскал суд с полузащитника и капитана московского «Спартака» Романа Зобнина. Об этом свидетельствуют документы.
«Взыскать с Зобнина Романа Сергеевича в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы задолженность по взносам на капитальный ремонт за период с 1.05.2024 года по 31.10.2024 года... всего на сумму в размере 22 555 рублей 75 копеек», — указано в решении мирового судьи 464-го судебного участка района Покровское-Стрешнево. Передает РИА Новости. Иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы был полностью удовлетворен.
Это не первый случай, когда Фонд обращается в суд с аналогичными претензиями к Зобнину. В декабре 2024 года аналогичный иск уже подавался, но в январе 2025 года судебный приказ был отменен.
Ранее, летом 2024 года, Зобнин успешно отсудил у застройщика «Мегаполис Груп» более шести млн рублей. Пресненский районный суд частично удовлетворил иск футболиста, связанный с нарушением сроков сдачи квартиры и машиноместа.
