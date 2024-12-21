Песков рассказал, кого Путин не поздравит с Новым годом

Путин не поздравит с Новым годом лидеров недружественных стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин поздравит лидеров дружественных России стран
Владимир Путин поздравит лидеров дружественных России стран Фото:

Президент России Владимир Путин поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, однако без поздравлений останутся главы недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, он будет всех поздравлять… Он не будет поздравлять недружественные страны (лидеров государств — прим. URA.RU)», — заявил Песков ТАСС.

Он подчеркнул, что Владимир Путин поздравит людей из некоторых недружественных России стран. Песков отметил, что новогодние послания президента лидерам других государств — традиция.

Схожее решение президент принял и в предыдущем году. Тогда глава государства также отказался поздравлять руководителей недружественных государств, передает «Национальная служба новостей».

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Президент России Владимир Путин поздравит иностранных лидеров с Новым годом и Рождеством, однако без поздравлений останутся главы недружественных стран. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Да, он будет всех поздравлять… Он не будет поздравлять недружественные страны (лидеров государств — прим. URA.RU)», — заявил Песков ТАСС. Он подчеркнул, что Владимир Путин поздравит людей из некоторых недружественных России стран. Песков отметил, что новогодние послания президента лидерам других государств — традиция. Схожее решение президент принял и в предыдущем году. Тогда глава государства также отказался поздравлять руководителей недружественных государств, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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