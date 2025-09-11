Свидетели убийства Кирка раскрыли важную подробность о мероприятии в штате Юта

Очевидцы убийства консервативного политика и последователя президента США Дональда Трампа Чарли Кирка — Джереми и Эми Кинг — выразили удивление по поводу отсутствия необходимых мер безопасности на мероприятии в Университете Юта-Вэлли, где выступал мужчина. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Я огляделась и не увидела охраны. Мы смогли пройти. У меня был билет. Никто не проверял мой билет. Мы смогли пройти через дверь, миновать нескольких студентов и добраться до первого ряда», — рассказала Эми Кинг журналисту Андерсону Куперу из CNN.
При этом Джереми Кинг отметил, что команда безопасности Кирка внимательно следила за происходящим в зале. Однако доступ на мероприятие был свободным для всех желающих. Когда произошел выстрел, телохранители активиста отреагировали мгновенно, добавил Кинг. Как только он упал, они немедленно оказались рядом.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в область шеи во время выступления перед аудиторией на митинге, проходившем на территории университета штата Юта в городе Орем. Мужчина известен своими заявлениями, в которых выступал за прекращение поддержки Украины со стороны Штатов и критиковал трансгендерное сообщество (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена на территории России). По информации местных телеканалов, огонь был открыт, предположительно, из одного из зданий поблизости. Правоохранители задержали подозреваемого — им оказался пожилой мужчина, сейчас он находится под стражей. Отмечается, что также территория вокруг Белого дома в Вашингтоне была оцеплена после убийства.
