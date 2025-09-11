В Херсонской области подразделения российской армии установили огневой контроль над автомобильной дорогой, соединяющей Херсон и Николаев. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что на этих участках постоянно ведется работа беспилотников.
«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — заявил Сальдо. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в течение весенне-летней кампании ВСУ сосредоточили свои главные усилия на сдерживании наступления российских войск, однако понесли существенные потери. В результате украинскому командованию пришлось перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между различными направлениями фронта. На данный момент стратегическая инициатива на фронте полностью находится в руках ВС РФ, заявил начальник Генштаба армии, командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал Валерий Герасимов.
