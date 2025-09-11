Российские войска взяли под огневой контроль трассу Херсон — Николаев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ успешно продвигаются в Херсонской области
ВС РФ успешно продвигаются в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Херсонской области подразделения российской армии установили огневой контроль над автомобильной дорогой, соединяющей Херсон и Николаев. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что на этих участках постоянно ведется работа беспилотников. 

«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — заявил Сальдо. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что в течение весенне-летней кампании ВСУ сосредоточили свои главные усилия на сдерживании наступления российских войск, однако понесли существенные потери. В результате украинскому командованию пришлось перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между различными направлениями фронта. На данный момент стратегическая инициатива на фронте полностью находится в руках ВС РФ, заявил начальник Генштаба армии, командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал Валерий Герасимов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Херсонской области подразделения российской армии установили огневой контроль над автомобильной дорогой, соединяющей Херсон и Николаев. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Он отметил, что на этих участках постоянно ведется работа беспилотников.  «Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозерку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно. Сейчас как запасной путь они используют обходную дорогу на Николаев через Снигиревку», — заявил Сальдо. Его слова приводит РИА Новости.  Ранее сообщалось, что в течение весенне-летней кампании ВСУ сосредоточили свои главные усилия на сдерживании наступления российских войск, однако понесли существенные потери. В результате украинскому командованию пришлось перебрасывать наиболее боеспособные подразделения между различными направлениями фронта. На данный момент стратегическая инициатива на фронте полностью находится в руках ВС РФ, заявил начальник Генштаба армии, командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерал Валерий Герасимов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...