В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку данных россиян

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести оборотный штраф для бизнеса, банков и предприятий при первом случае утечки персональных данных. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«За первую утечку в рамках нынешнего КоАП владельцев могут оштрафовать от 3 до 15 миллионов рублей. И лишь при повторном нарушении включаются оборотные штрафы до 3% от выручки компании», — заявил РИА Новости Миронов, и предлагает в своем обращении к Мишустину ввести оборотный штраф уже при первой утечке данных.
По мнению парламентария, сейчас бизнесу выгоднее заплатить штраф при первой утечки данных, чем тратиться на защиту персональных данных. Поэтому в случае принятия этой инициативы компаниям будет выгоднее заниматься решением этого вопроса, считает Миронов.
С 1 июля 2025 года в России в ступил в силу запрет на хранение и обработку персональных данных граждан на зарубежных серверах. Все этапы работы с такими сведениями должны будут осуществляться исключительно на территории страны.
