В Госдуме предложили ужесточить наказание за утечку данных россиян

Миронов предложил ввести оборотный штраф за первую утечку персональных данных
Миронов предложил ввести оборотный штраф за первую утечку персональных данных

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергей Миронов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести оборотный штраф для бизнеса, банков и предприятий при первом случае утечки персональных данных. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«За первую утечку в рамках нынешнего КоАП владельцев могут оштрафовать от 3 до 15 миллионов рублей. И лишь при повторном нарушении включаются оборотные штрафы до 3% от выручки компании», — заявил РИА Новости Миронов, и предлагает в своем обращении к Мишустину ввести оборотный штраф уже при первой утечке данных. 

По мнению парламентария, сейчас бизнесу выгоднее заплатить штраф при первой утечки данных, чем тратиться на защиту персональных данных. Поэтому в случае принятия этой инициативы компаниям будет выгоднее заниматься решением этого вопроса, считает Миронов.

С 1 июля 2025 года в России в ступил в силу запрет на хранение и обработку персональных данных граждан на зарубежных серверах. Все этапы работы с такими сведениями должны будут осуществляться исключительно на территории страны.

