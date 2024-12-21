Происшествия ДТП На свердловской трассе водитель автобуса спас пассажиров, свернув в кювет. Видео 22 декабря 2024 в 09:52 Размер текста - 17 + Никто из пассажиров не пострадал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Серовском тракте автобус маршрута № 818, который ехал из Екатеринбурга в Североуральск, ушел в кювет, чтобы избежать серьезного столкновения с автомобилем и людьми, которые стояли на дороге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Водитель экстренно затормозил, заметив их на дороге. Это привело к заносу и развороту автобуса поперек дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Все 19 пассажиров остались целы и не пострадали. Их доставили в Екатеринбург попутным транспортом. Автоинспекторы помогли водителю развернуть автобус и обеспечили безопасность во время ликвидации последствий инцидента, сообщили в Госавтоинспекции региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Серовском тракте автобус маршрута № 818, который ехал из Екатеринбурга в Североуральск, ушел в кювет, чтобы избежать серьезного столкновения с автомобилем и людьми, которые стояли на дороге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Водитель экстренно затормозил, заметив их на дороге. Это привело к заносу и развороту автобуса поперек дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Все 19 пассажиров остались целы и не пострадали. Их доставили в Екатеринбург попутным транспортом. Автоинспекторы помогли водителю развернуть автобус и обеспечили безопасность во время ликвидации последствий инцидента, сообщили в Госавтоинспекции региона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям