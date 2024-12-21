На Серовском тракте автобус маршрута № 818, который ехал из Екатеринбурга в Североуральск, ушел в кювет, чтобы избежать серьезного столкновения с автомобилем и людьми, которые стояли на дороге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Водитель экстренно затормозил, заметив их на дороге. Это привело к заносу и развороту автобуса поперек дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.
Все 19 пассажиров остались целы и не пострадали. Их доставили в Екатеринбург попутным транспортом. Автоинспекторы помогли водителю развернуть автобус и обеспечили безопасность во время ликвидации последствий инцидента, сообщили в Госавтоинспекции региона.
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