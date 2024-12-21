21 декабря 2024
20 декабря 2024

На свердловской трассе водитель автобуса спас пассажиров, свернув в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга необр, автобус, снег в городе, маршрут54
Никто из пассажиров не пострадал (архивное фото) Фото:

На Серовском тракте автобус маршрута № 818, который ехал из Екатеринбурга в Североуральск, ушел в кювет, чтобы избежать серьезного столкновения с автомобилем и людьми, которые стояли на дороге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Водитель экстренно затормозил, заметив их на дороге. Это привело к заносу и развороту автобуса поперек дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Все 19 пассажиров остались целы и не пострадали. Их доставили в Екатеринбург попутным транспортом. Автоинспекторы помогли водителю развернуть автобус и обеспечили безопасность во время ликвидации последствий инцидента, сообщили в Госавтоинспекции региона.

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На Серовском тракте автобус маршрута № 818, который ехал из Екатеринбурга в Североуральск, ушел в кювет, чтобы избежать серьезного столкновения с автомобилем и людьми, которые стояли на дороге. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Водитель экстренно затормозил, заметив их на дороге. Это привело к заносу и развороту автобуса поперек дороги», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Все 19 пассажиров остались целы и не пострадали. Их доставили в Екатеринбург попутным транспортом. Автоинспекторы помогли водителю развернуть автобус и обеспечили безопасность во время ликвидации последствий инцидента, сообщили в Госавтоинспекции региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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