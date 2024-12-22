22 декабря 2024
21 декабря 2024

Актер из Златоуста сыграл в мини-сериале с Марией Михалковой-Кончаловской

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург, съемка, видеоператор, съемка фильма
Артем Цуканов сыграл в сериале «Маски» для ТВ-3 Фото:

Актер из Златоуста Челябинской области Артем Цуканов снялся в детективном мини-сериале «Маски». Партнерами по съемочной площадке стали Мария Михалкова-Кончаловская и Давид Колчин, которые сыграли супругов. По сюжету компания друзей будет искать пропавшую сестру героини Михалковой-Кончаловской.

«Семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду, ведь под подозрением каждый», — говорится в анонсе к сериалу.

Златоустовец играет одного из друзей супружеской пары. Первые четыре серии «Масок» вышли 22 декабря на телеканале ТВ-3. Артем Цуканов родился в 1987 году в Златоусте. Окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, состоял в актерской группе мастерской Олега Кудряшова. Известен по ролям в фильмах «Стиляги», «Черная молния», сериале «Доктор Преображенский» и других картинах.

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Актер из Златоуста Челябинской области Артем Цуканов снялся в детективном мини-сериале «Маски». Партнерами по съемочной площадке стали Мария Михалкова-Кончаловская и Давид Колчин, которые сыграли супругов. По сюжету компания друзей будет искать пропавшую сестру героини Михалковой-Кончаловской. «Семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду, ведь под подозрением каждый», — говорится в анонсе к сериалу. Златоустовец играет одного из друзей супружеской пары. Первые четыре серии «Масок» вышли 22 декабря на телеканале ТВ-3. Артем Цуканов родился в 1987 году в Златоусте. Окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, состоял в актерской группе мастерской Олега Кудряшова. Известен по ролям в фильмах «Стиляги», «Черная молния», сериале «Доктор Преображенский» и других картинах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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