Актер из Златоуста сыграл в мини-сериале с Марией Михалковой-Кончаловской

23 декабря 2024 в 00:08 Размер текста - 17 +

Артем Цуканов сыграл в сериале «Маски» для ТВ-3 Фото: Размик Закарян © URA.RU Актер из Златоуста Челябинской области Артем Цуканов снялся в детективном мини-сериале «Маски». Партнерами по съемочной площадке стали Мария Михалкова-Кончаловская и Давид Колчин, которые сыграли супругов. По сюжету компания друзей будет искать пропавшую сестру героини Михалковой-Кончаловской. «Семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду, ведь под подозрением каждый», — говорится в анонсе к сериалу. Златоустовец играет одного из друзей супружеской пары. Первые четыре серии «Масок» вышли 22 декабря на телеканале ТВ-3. Артем Цуканов родился в 1987 году в Златоусте. Окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, состоял в актерской группе мастерской Олега Кудряшова. Известен по ролям в фильмах «Стиляги», «Черная молния», сериале «Доктор Преображенский» и других картинах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер из Златоуста Челябинской области Артем Цуканов снялся в детективном мини-сериале «Маски». Партнерами по съемочной площадке стали Мария Михалкова-Кончаловская и Давид Колчин, которые сыграли супругов. По сюжету компания друзей будет искать пропавшую сестру героини Михалковой-Кончаловской. «Семь лет назад у Ольги исчезла старшая сестра Вика. Последней девушку видели ее друзья, с которыми они вместе отдыхали в загородном пансионате. Внезапно всем участникам той роковой встречи приходит приглашение вновь собраться за городом. Теперь им не удастся спрятаться от прошлого и скрыть правду, ведь под подозрением каждый», — говорится в анонсе к сериалу. Златоустовец играет одного из друзей супружеской пары. Первые четыре серии «Масок» вышли 22 декабря на телеканале ТВ-3. Артем Цуканов родился в 1987 году в Златоусте. Окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, состоял в актерской группе мастерской Олега Кудряшова. Известен по ролям в фильмах «Стиляги», «Черная молния», сериале «Доктор Преображенский» и других картинах.