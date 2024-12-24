24 декабря 2024

Губернатор ХМАО Кухарук намекнул мэрам, что легкой жизни для них в 2025 году не будет

Кухарук напомнил, что губернаторы теперь тоже могут увольнять мэров
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук напомнил мэрам о возможности отставки
Кухарук напомнил мэрам о возможности отставки Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук напомнил мэрам, что у депутатов есть возможность отправить в отставку градоначальника, дважды не приняв его отчет по итогам работы за год. А с недавних пор право на увольнение глав городов и районов по утрате доверия появилось и у губернаторов. 

«Несомненно, буду наблюдать за ситуацией. Если главы муниципалитетов не будут справляться с прямыми обязанностями, в том числе с тем, что связано с обеспечением комфортных условий для жителей, будем принимать соответствующие меры», — заявил Кухарук, отвечая на вопрос URA.RU во время пресс-подхода.

Он добавил, что в кадровой политике будет ориентироваться на мнение жителей. «Еще раз обращаю внимание: постоянный контакт, обратная связь с жителями наших муниципалитетов должна быть не единовременной, а проводиться на постоянной основе. Люди дают оценку тем, кто сегодня отвечает за развитие муниципалитета», — заключил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук уже заявлял о необходимости улучшения взаимодействия правительства с муниципальными властями, анонсировав запуск выездных заседаний. Эти меры направлены на улучшение управления и повышение ответственности местных властей перед жителями ХМАО.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук напомнил мэрам, что у депутатов есть возможность отправить в отставку градоначальника, дважды не приняв его отчет по итогам работы за год. А с недавних пор право на увольнение глав городов и районов по утрате доверия появилось и у губернаторов.  «Несомненно, буду наблюдать за ситуацией. Если главы муниципалитетов не будут справляться с прямыми обязанностями, в том числе с тем, что связано с обеспечением комфортных условий для жителей, будем принимать соответствующие меры», — заявил Кухарук, отвечая на вопрос URA.RU во время пресс-подхода. Он добавил, что в кадровой политике будет ориентироваться на мнение жителей. «Еще раз обращаю внимание: постоянный контакт, обратная связь с жителями наших муниципалитетов должна быть не единовременной, а проводиться на постоянной основе. Люди дают оценку тем, кто сегодня отвечает за развитие муниципалитета», — заключил глава региона. Ранее URA.RU писало, что Кухарук уже заявлял о необходимости улучшения взаимодействия правительства с муниципальными властями, анонсировав запуск выездных заседаний. Эти меры направлены на улучшение управления и повышение ответственности местных властей перед жителями ХМАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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