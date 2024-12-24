Губернатор ХМАО Кухарук намекнул мэрам, что легкой жизни для них в 2025 году не будет

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук напомнил мэрам, что у депутатов есть возможность отправить в отставку градоначальника, дважды не приняв его отчет по итогам работы за год. А с недавних пор право на увольнение глав городов и районов по утрате доверия появилось и у губернаторов.
«Несомненно, буду наблюдать за ситуацией. Если главы муниципалитетов не будут справляться с прямыми обязанностями, в том числе с тем, что связано с обеспечением комфортных условий для жителей, будем принимать соответствующие меры», — заявил Кухарук, отвечая на вопрос URA.RU во время пресс-подхода.
Он добавил, что в кадровой политике будет ориентироваться на мнение жителей. «Еще раз обращаю внимание: постоянный контакт, обратная связь с жителями наших муниципалитетов должна быть не единовременной, а проводиться на постоянной основе. Люди дают оценку тем, кто сегодня отвечает за развитие муниципалитета», — заключил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук уже заявлял о необходимости улучшения взаимодействия правительства с муниципальными властями, анонсировав запуск выездных заседаний. Эти меры направлены на улучшение управления и повышение ответственности местных властей перед жителями ХМАО.
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