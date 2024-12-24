В крупнейшем вузе Пермского края начали искать взрывные устройства

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) осматривают здания и территорию на предмет наличия взрывных устройств. Об этом говорится в приказе (имеется в распоряжении URA.RU) об усилении мер безопасности в вузе при проведении новогодних и рождественский праздников.
«До 25 декабря 2024 года организовать проведение комиссионных осмотров территории и помещений эксплуатационной базы, котельной, а также трансформаторных подстанций (находящихся на балансе ПНИПУ) на предмет возможного обнаружения закладок взрывных устройств, взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ с составлением в установленном порядке актов проверки состояния безопасности и антитеррористической защищенности», — сказано в приказе. Соответствующая задача поставлена помощнику ректора Вячеславу Кузьминову.
Аналогичные осмотры проводятся в главном корпусе ПНИПУ, а также в технопарке «Сосновый бор», инженерной школе «Высшая школа авиационного двигателестроения», НОЦ «Рациональное недропользование», территориях и помещениях клуба студентов, физкультурно-оздоровительном комплексе и помещениях общежитий.
Помимо этого, в общежитиях университета усиливается пропускной режим. В оформлении елок, установленных в общежитиях, запрещено использовать украшения из легковоспламеняющихся материалов, сказано в упомянутом приказе. Работники университета, а также студенты, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, смогут выехать за пределы РФ в период новогодних каникул только с письменного разрешения ректора.
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