Стало известно расписание движения транспорта в новогоднюю ночь в Перми

В Новый год в Перми запустят ночные маршруты автобусов и трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Транспорт в Перми вернется к обычному расписанию с 9 января
Транспорт в Перми вернется к обычному расписанию с 9 января Фото:

В Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 1:00 до 4:00, говорится в telegram-канале городского департамента транспорта.

«31 декабря все маршруты будут следовать по расписанию выходного дня до 23:00. Ночными маршрутами можно воспользоваться с 01:00 до 04:00. Интервал движения составит около 30 минут. Пермяки смогут уехать на трамваях №№4, 5, 6, 7, также будут курсировать автобусы №№1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77», — сообщили в дептрансе Перми.

В первый день нового года количество автобусов и трамваев сократят. На линию выпустят 50% транспортных средств от графиков выходного дня. Со 2 по 9 января они будут работать по воскресному расписанию. Затем транспорт вернется к обычному расписанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 1:00 до 4:00, говорится в telegram-канале городского департамента транспорта. «31 декабря все маршруты будут следовать по расписанию выходного дня до 23:00. Ночными маршрутами можно воспользоваться с 01:00 до 04:00. Интервал движения составит около 30 минут. Пермяки смогут уехать на трамваях №№4, 5, 6, 7, также будут курсировать автобусы №№1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77», — сообщили в дептрансе Перми. В первый день нового года количество автобусов и трамваев сократят. На линию выпустят 50% транспортных средств от графиков выходного дня. Со 2 по 9 января они будут работать по воскресному расписанию. Затем транспорт вернется к обычному расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...