Стало известно расписание движения транспорта в новогоднюю ночь в Перми

В Перми запустят ночные маршруты общественного транспорта. Они будут работать с 1:00 до 4:00, говорится в telegram-канале городского департамента транспорта.
«31 декабря все маршруты будут следовать по расписанию выходного дня до 23:00. Ночными маршрутами можно воспользоваться с 01:00 до 04:00. Интервал движения составит около 30 минут. Пермяки смогут уехать на трамваях №№4, 5, 6, 7, также будут курсировать автобусы №№1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68, 72 и 77», — сообщили в дептрансе Перми.
В первый день нового года количество автобусов и трамваев сократят. На линию выпустят 50% транспортных средств от графиков выходного дня. Со 2 по 9 января они будут работать по воскресному расписанию. Затем транспорт вернется к обычному расписанию.
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