Екатеринбурженка из «Выжить в Дубае» отправилась плести интриги против Сысоевой и Мамаева

В новом сезоне «Выжить в Самарканде» снялась екатеринбурженка
© Служба новостей «URA.RU»
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Ангелин вошла в «народную» команду, которая противостоит звездам
Ангелин вошла в «народную» команду, которая противостоит звездам

На экраны телевизоров вернется реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В нем будут участвовать самые яркие герои шоу на выживание, среди них — артистка Надежда Сысоева, футболист Павел Мамаев, певица Ольга Серябкина и другие. Повторно испытывать судьбу отправилась екатеринбурженка, участница первого сезона «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ.

«Прошло достаточно много времени с моего участия в шоу. Изменилась и я, и моя жизнь, и мне хочется вновь пройти этот путь. Я считаю, что сезон будет сложным: выбрали лучших из лучших. Я наблюдала за остальными сезонами, поэтому участников знаю», — поделилась Ангелина. Девушка родилась в селе Никольское, ранее работала организатором в Доме культуры, но, переехав в Екатеринбург, стала блогером.

Уралочка будет бороться за победу на стороне народной команды. Вместе с другими участниками ей предстоит сражаться против звезд, а также плести интриги ради того, чтобы кто-то один забрал приз и отстоял честь своего сезона. Новый сезон выйдет после новогодних каникул, ведущими вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

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На экраны телевизоров вернется реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В нем будут участвовать самые яркие герои шоу на выживание, среди них — артистка Надежда Сысоева, футболист Павел Мамаев, певица Ольга Серябкина и другие. Повторно испытывать судьбу отправилась екатеринбурженка, участница первого сезона «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Прошло достаточно много времени с моего участия в шоу. Изменилась и я, и моя жизнь, и мне хочется вновь пройти этот путь. Я считаю, что сезон будет сложным: выбрали лучших из лучших. Я наблюдала за остальными сезонами, поэтому участников знаю», — поделилась Ангелина. Девушка родилась в селе Никольское, ранее работала организатором в Доме культуры, но, переехав в Екатеринбург, стала блогером. Уралочка будет бороться за победу на стороне народной команды. Вместе с другими участниками ей предстоит сражаться против звезд, а также плести интриги ради того, чтобы кто-то один забрал приз и отстоял честь своего сезона. Новый сезон выйдет после новогодних каникул, ведущими вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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