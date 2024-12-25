Екатеринбурженка из «Выжить в Дубае» отправилась плести интриги против Сысоевой и Мамаева

В новом сезоне «Выжить в Самарканде» снялась екатеринбурженка

25 декабря 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Ангелин вошла в «народную» команду, которая противостоит звездам Фото предоставлено пресс-службой ТНТ На экраны телевизоров вернется реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В нем будут участвовать самые яркие герои шоу на выживание, среди них — артистка Надежда Сысоева, футболист Павел Мамаев, певица Ольга Серябкина и другие. Повторно испытывать судьбу отправилась екатеринбурженка, участница первого сезона «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Прошло достаточно много времени с моего участия в шоу. Изменилась и я, и моя жизнь, и мне хочется вновь пройти этот путь. Я считаю, что сезон будет сложным: выбрали лучших из лучших. Я наблюдала за остальными сезонами, поэтому участников знаю», — поделилась Ангелина. Девушка родилась в селе Никольское, ранее работала организатором в Доме культуры, но, переехав в Екатеринбург, стала блогером. Уралочка будет бороться за победу на стороне народной команды. Вместе с другими участниками ей предстоит сражаться против звезд, а также плести интриги ради того, чтобы кто-то один забрал приз и отстоял честь своего сезона. Новый сезон выйдет после новогодних каникул, ведущими вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На экраны телевизоров вернется реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В нем будут участвовать самые яркие герои шоу на выживание, среди них — артистка Надежда Сысоева, футболист Павел Мамаев, певица Ольга Серябкина и другие. Повторно испытывать судьбу отправилась екатеринбурженка, участница первого сезона «Выжить в Дубае» Ангелина Татарченкова, рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. «Прошло достаточно много времени с моего участия в шоу. Изменилась и я, и моя жизнь, и мне хочется вновь пройти этот путь. Я считаю, что сезон будет сложным: выбрали лучших из лучших. Я наблюдала за остальными сезонами, поэтому участников знаю», — поделилась Ангелина. Девушка родилась в селе Никольское, ранее работала организатором в Доме культуры, но, переехав в Екатеринбург, стала блогером. Уралочка будет бороться за победу на стороне народной команды. Вместе с другими участниками ей предстоит сражаться против звезд, а также плести интриги ради того, чтобы кто-то один забрал приз и отстоял честь своего сезона. Новый сезон выйдет после новогодних каникул, ведущими вновь станут Павел Воля и Ляйсан Утяшева.