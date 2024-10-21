21 октября 2024

Аналитики назвали самые выгодные зарплатные предложения Прикамья

В Пермском крае самые высокие зарплаты предлагают пилотам и машинистам поездов
© Служба новостей «URA.RU»
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Были проанализированы размеры зарплат жителей Прикамья
Были проанализированы размеры зарплат жителей Прикамья Фото:

В Пермском каре самыми высокооплачиваемыми специалистами стали машинисты спецтехники и поездов, а также пилоты самолетов. Об этом свидетельствует отчет аналитиков сервиса «Авито Работа».

«По итогам третьего квартала 2024 года самыми высокооплачиваемыми работниками Прикамья оказались машинисты спецтехники, поездов и пилоты самолетов. Средняя зарплата у них — 92 442 рублей в месяц за полный день», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.

Следующие по уровню доходности — операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов. Этим специалистам в отчетном периоде предлагали порядка 82 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают строители и ремонтники. Их усредненные зарплаты  составляют примерно 80 897 рублей.

Летом в пресс-службе сервиса по поиску работы рассказывали URA.RU, что самую большую зарплату в регионе получают водители такси. На втором месте тогда расположились дальнобойщики.

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В Пермском каре самыми высокооплачиваемыми специалистами стали машинисты спецтехники и поездов, а также пилоты самолетов. Об этом свидетельствует отчет аналитиков сервиса «Авито Работа». «По итогам третьего квартала 2024 года самыми высокооплачиваемыми работниками Прикамья оказались машинисты спецтехники, поездов и пилоты самолетов. Средняя зарплата у них — 92 442 рублей в месяц за полный день», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении URA.RU. Следующие по уровню доходности — операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов. Этим специалистам в отчетном периоде предлагали порядка 82 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают строители и ремонтники. Их усредненные зарплаты  составляют примерно 80 897 рублей. Летом в пресс-службе сервиса по поиску работы рассказывали URA.RU, что самую большую зарплату в регионе получают водители такси. На втором месте тогда расположились дальнобойщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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