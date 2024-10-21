Аналитики назвали самые выгодные зарплатные предложения Прикамья

В Пермском каре самыми высокооплачиваемыми специалистами стали машинисты спецтехники и поездов, а также пилоты самолетов. Об этом свидетельствует отчет аналитиков сервиса «Авито Работа».
«По итогам третьего квартала 2024 года самыми высокооплачиваемыми работниками Прикамья оказались машинисты спецтехники, поездов и пилоты самолетов. Средняя зарплата у них — 92 442 рублей в месяц за полный день», — указано в исследовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Следующие по уровню доходности — операторы металлообрабатывающих и отделочных цехов. Этим специалистам в отчетном периоде предлагали порядка 82 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают строители и ремонтники. Их усредненные зарплаты составляют примерно 80 897 рублей.
Летом в пресс-службе сервиса по поиску работы рассказывали URA.RU, что самую большую зарплату в регионе получают водители такси. На втором месте тогда расположились дальнобойщики.
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