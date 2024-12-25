В больницу Сургута поступил турист, сломавший спину на Бали после падения с 25 метров

В травматологическую больницу Сургута (ХМАО) поступил югорчанин, который сломал спину во время отдыха на Бали после падения с 25-метровой высоты. Вернуться в Россию ему помогли сотрудники аэрофлота.
«В аэропорту на Бали миграционная служба потребовала 10 миллионов рупий за просроченную визу. То есть из-за этого сына могли вообще не посадить на самолет. Причем, нужно было платить только наличкой. Я давай узнавать, кто бы смог из живущих на Бали людей, которые нам помогали, приехать в аэропорт и рассчитаться. В итоге мне потом позвонили и сказали, что уже заплатили. Оказалось, что это были сотрудники „Аэрофлота“, — рассказала мама Виктора Ирина корреспонденту „Аргументов и Фактов“.
Вернувшись в Сургут, Виктор был сразу направлен в реанимацию Сургутской травматологической больницы, где продолжает лечение, эту информацию агентству подтвердили в пресс-службе медучреждения. Во время отдыха на Бали югорчанин упал с 25 метров и сломал позвоночник, некоторое время он находился в местной больнице, но не мог получить необходимую медпомощь
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