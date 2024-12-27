Екатеринбургский бизнесмен хотел помочь СВО, но отдал полмиллиона мошенникам

27 декабря 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Уралец не увидел ни дронов, ни своих денег Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнесмен из Екатеринбурга хотел купить квадрокоптеры для бойцов СВО, но попал на удочку мошенников. Ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник. «Мужчина с 2022-го оказывает помощь спецоперации. Нынче он наткнулся на объявление в telegram-канале о продаже квадрокоптеров MavicDJi — по 260 тысяч рублей каждый. Списался с продавцом, договорился, что купит пять дронов, и перечислил предоплату — полмиллиона рублей», — рассказал подробности собеседник агентства. Получив солидную сумму, торговец пропал, а переписку удалил. Коммерсант догадался, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Екатеринбурга хотел купить квадрокоптеры для бойцов СВО, но попал на удочку мошенников. Ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник. «Мужчина с 2022-го оказывает помощь спецоперации. Нынче он наткнулся на объявление в telegram-канале о продаже квадрокоптеров MavicDJi — по 260 тысяч рублей каждый. Списался с продавцом, договорился, что купит пять дронов, и перечислил предоплату — полмиллиона рублей», — рассказал подробности собеседник агентства. Получив солидную сумму, торговец пропал, а переписку удалил. Коммерсант догадался, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».