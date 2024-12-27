Екатеринбургский бизнесмен хотел помочь СВО, но отдал полмиллиона мошенникам

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Артем Жога с визитом в технопарк «Университетский». Екатеринбург , квадрокоптер, бпла, беспилотник, беспилотный летательный аппарат, fpv дрон, гражданский бпла, транспортировка грузов
Уралец не увидел ни дронов, ни своих денег Фото:

Бизнесмен из Екатеринбурга хотел купить квадрокоптеры для бойцов СВО, но попал на удочку мошенников. Ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина с 2022-го оказывает помощь спецоперации. Нынче он наткнулся на объявление в telegram-канале о продаже квадрокоптеров MavicDJi — по 260 тысяч рублей каждый. Списался с продавцом, договорился, что купит пять дронов, и перечислил предоплату — полмиллиона рублей», — рассказал подробности собеседник агентства.

Получив солидную сумму, торговец пропал, а переписку удалил. Коммерсант догадался, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Бизнесмен из Екатеринбурга хотел купить квадрокоптеры для бойцов СВО, но попал на удочку мошенников. Ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник. «Мужчина с 2022-го оказывает помощь спецоперации. Нынче он наткнулся на объявление в telegram-канале о продаже квадрокоптеров MavicDJi — по 260 тысяч рублей каждый. Списался с продавцом, договорился, что купит пять дронов, и перечислил предоплату — полмиллиона рублей», — рассказал подробности собеседник агентства. Получив солидную сумму, торговец пропал, а переписку удалил. Коммерсант догадался, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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