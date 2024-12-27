Екатеринбургский бизнесмен хотел помочь СВО, но отдал полмиллиона мошенникам

Бизнесмен из Екатеринбурга хотел купить квадрокоптеры для бойцов СВО, но попал на удочку мошенников. Ущерб составил 500 тысяч рублей, сообщил URA.RU источник.
«Мужчина с 2022-го оказывает помощь спецоперации. Нынче он наткнулся на объявление в telegram-канале о продаже квадрокоптеров MavicDJi — по 260 тысяч рублей каждый. Списался с продавцом, договорился, что купит пять дронов, и перечислил предоплату — полмиллиона рублей», — рассказал подробности собеседник агентства.
Получив солидную сумму, торговец пропал, а переписку удалил. Коммерсант догадался, что стал жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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