26 декабря 2024

В ГУФСИН рассказали, чем будут кормить пермских осужденных в Новый год

ГУФСИН: осужденным в Пермском крае подадут на Новый год оливье, плов и азу
© Служба новостей «URA.RU»
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ГУФСИН огласило праздничное меню
ГУФСИН огласило праздничное меню Фото:

В исправительных колониях и СИЗО составили праздничное меню на 31 декабря, 1 и 7 января. Осужденных накормят жарким, азу, пловом, пудингом и другими блюдами, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

«В списке меню исправительных учреждений на обед запланировано приготовление жаркого по-домашнему, плова с мясом говядины, азу из мяса говядины. Из супов будет рыбный, борщ, рассольник, харчо. Также приготовят салат с маринованными огурцами, картофельный с помидорами, из свежей капусты и моркови, оливье, мимозу, свекольный, винегрет», — сообщили в ведомстве.

Также в качестве гарнира осужденным предложат гречневую кашу и картофельное пюре. Из мясных блюд — гуляш, котлеты и тефтели, жаренная рыба, пудинг из говядины. В качестве напитков приготовят компот и кисель. По словам пресс-службы ведомства, имеющихся продуктов хватит, чтобы сделать разнообразные блюда.

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В исправительных колониях и СИЗО составили праздничное меню на 31 декабря, 1 и 7 января. Осужденных накормят жарким, азу, пловом, пудингом и другими блюдами, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. «В списке меню исправительных учреждений на обед запланировано приготовление жаркого по-домашнему, плова с мясом говядины, азу из мяса говядины. Из супов будет рыбный, борщ, рассольник, харчо. Также приготовят салат с маринованными огурцами, картофельный с помидорами, из свежей капусты и моркови, оливье, мимозу, свекольный, винегрет», — сообщили в ведомстве. Также в качестве гарнира осужденным предложат гречневую кашу и картофельное пюре. Из мясных блюд — гуляш, котлеты и тефтели, жаренная рыба, пудинг из говядины. В качестве напитков приготовят компот и кисель. По словам пресс-службы ведомства, имеющихся продуктов хватит, чтобы сделать разнообразные блюда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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