26 декабря 2024

Хирурги ХМАО прооперировали пациента, который упал с 25-метровой высоты на Бали

© Служба новостей «URA.RU»
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Хирурги Сургутской травматологической больницы прооперировали пациента, упавшего с большой высоты
Хирурги Сургутской травматологической больницы прооперировали пациента, упавшего с большой высоты Фото:

Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы прооперировали пациента, который упал с 25-метровой высоты во время отдыха на Бали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.

«Нейрохирурги Сургутской травмбольницы приняли решение о проведении операции по поводу перелома позвоночника. Больному выполнено декомпрессивно-стабилизирующее высокотехнологичное вмешательство, в ходе которого было устранено сдавление спинного мозга костными отломками, травматической грыжей диска. Ось позвоночника восстановлена, теперь её будет поддерживать специальная фиксирующая металлоконструкция», — сообщили агентству в пресс-службе.

Врачи сделали все необходимое для сращивания перелома. Сейчас специалисты продолжают оказывать пациенту оказывать необходимую медпомощь.

Ранее агентство писало, что в больницу Сургута поступил турист, сломавший спину на Бали после падения с 25 метров. Вернувшись в Югру, он был сразу направлен в реанимацию Сургутской травмбольницы.

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Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы прооперировали пациента, который упал с 25-метровой высоты во время отдыха на Бали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения. «Нейрохирурги Сургутской травмбольницы приняли решение о проведении операции по поводу перелома позвоночника. Больному выполнено декомпрессивно-стабилизирующее высокотехнологичное вмешательство, в ходе которого было устранено сдавление спинного мозга костными отломками, травматической грыжей диска. Ось позвоночника восстановлена, теперь её будет поддерживать специальная фиксирующая металлоконструкция», — сообщили агентству в пресс-службе. Врачи сделали все необходимое для сращивания перелома. Сейчас специалисты продолжают оказывать пациенту оказывать необходимую медпомощь. Ранее агентство писало, что в больницу Сургута поступил турист, сломавший спину на Бали после падения с 25 метров. Вернувшись в Югру, он был сразу направлен в реанимацию Сургутской травмбольницы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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