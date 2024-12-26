Хирурги ХМАО прооперировали пациента, который упал с 25-метровой высоты на Бали

Нейрохирурги Сургутской травматологической больницы прооперировали пациента, который упал с 25-метровой высоты во время отдыха на Бали. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения.
«Нейрохирурги Сургутской травмбольницы приняли решение о проведении операции по поводу перелома позвоночника. Больному выполнено декомпрессивно-стабилизирующее высокотехнологичное вмешательство, в ходе которого было устранено сдавление спинного мозга костными отломками, травматической грыжей диска. Ось позвоночника восстановлена, теперь её будет поддерживать специальная фиксирующая металлоконструкция», — сообщили агентству в пресс-службе.
Врачи сделали все необходимое для сращивания перелома. Сейчас специалисты продолжают оказывать пациенту оказывать необходимую медпомощь.
Ранее агентство писало, что в больницу Сургута поступил турист, сломавший спину на Бали после падения с 25 метров. Вернувшись в Югру, он был сразу направлен в реанимацию Сургутской травмбольницы.
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