Рогозин сообщил о смерти легендарного комбата с позывным Сатурн

Погиб командир батальона добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным Сатурн. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом», — написал в своем telegram-канале Рогозин. Он подчеркнул, что всегда будет помнить погибшего комбата.
Летом текущего года Рогозин назвал Ивана Оголенко легендарным комбатом добровольческого отряда. На фронте боец находился с весны 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом Александра Невского и двумя орденами Мужества.
Ранее «Царьград» писал о существенных изменениях в зоне СВО. По словам телеканала, ВС РФ стали чаще занимать почти не тронутыми боями населенные пункты. Недавно занятый город Селидово был захвачен с уцелевшими окнами.
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