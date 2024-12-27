Рогозин сообщил о смерти легендарного комбата с позывным Сатурн

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Погиб комбат с позывным Сатурн
Погиб комбат с позывным Сатурн Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Погиб командир батальона добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным Сатурн. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом», — написал в своем telegram-канале Рогозин. Он подчеркнул, что всегда будет помнить погибшего комбата.

Летом текущего года Рогозин назвал Ивана Оголенко легендарным комбатом добровольческого отряда. На фронте боец находился с весны 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом Александра Невского и двумя орденами Мужества.

Ранее «Царьград» писал о существенных изменениях в зоне СВО. По словам телеканала, ВС РФ стали чаще занимать почти не тронутыми боями населенные пункты. Недавно занятый город Селидово был захвачен с уцелевшими окнами. 

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Погиб командир батальона добровольческого отряда Иван Оголенко с позывным Сатурн. Об этом заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. «Вечная и светлая память тебе, герой! Ты пал смертью храбрых, отдав все силы и жизнь делу Победы над врагом», — написал в своем telegram-канале Рогозин. Он подчеркнул, что всегда будет помнить погибшего комбата. Летом текущего года Рогозин назвал Ивана Оголенко легендарным комбатом добровольческого отряда. На фронте боец находился с весны 2022 года. За свои заслуги он был награжден орденом Александра Невского и двумя орденами Мужества. Ранее «Царьград» писал о существенных изменениях в зоне СВО. По словам телеканала, ВС РФ стали чаще занимать почти не тронутыми боями населенные пункты. Недавно занятый город Селидово был захвачен с уцелевшими окнами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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