27 декабря 2024

Сургутянка, получившая в подарок авиабилеты после разговора с Путиным, решила повременить с отпуском

Сургутянка с прямой линии Путина перенесла отпуск, несмотря на бесплатные билеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Шенкао перенесет отпуск на следующий год
Анна Шенкао перенесет отпуск на следующий год Фото:

Сургутянка Анна Шенкао, пожаловавшаяся на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину на дороговизну авиаперелетов для многодетных семей, решила повременить с использованием бесплатных билетов от авиакомпании Utair. Об этом она рассказала журналисту URA.RU.

«С Utair связались с нами, но с отпуском мы пока не определились, потому что наш самый младший ребенок еще слишком маленький. В любом случае, мы будем планировать перелеты уже в следующем году и подстраиваться под отпуск супруга», — объяснила собеседница агентства.

После общения с главой государства, авиакомпания Utair пообещала подарить Анне Шенкао и другим сургутским семьям, где воспитываются пять и более детей, бесплатные перелеты в обе стороны в качестве новогоднего подарка. Такой возможностью воспользовались уже 17 югорчан.

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Сургутянка Анна Шенкао, пожаловавшаяся на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину на дороговизну авиаперелетов для многодетных семей, решила повременить с использованием бесплатных билетов от авиакомпании Utair. Об этом она рассказала журналисту URA.RU. «С Utair связались с нами, но с отпуском мы пока не определились, потому что наш самый младший ребенок еще слишком маленький. В любом случае, мы будем планировать перелеты уже в следующем году и подстраиваться под отпуск супруга», — объяснила собеседница агентства. После общения с главой государства, авиакомпания Utair пообещала подарить Анне Шенкао и другим сургутским семьям, где воспитываются пять и более детей, бесплатные перелеты в обе стороны в качестве новогоднего подарка. Такой возможностью воспользовались уже 17 югорчан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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