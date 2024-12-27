Сургутянка, получившая в подарок авиабилеты после разговора с Путиным, решила повременить с отпуском

Сургутянка Анна Шенкао, пожаловавшаяся на «Прямой линии» президенту РФ Владимиру Путину на дороговизну авиаперелетов для многодетных семей, решила повременить с использованием бесплатных билетов от авиакомпании Utair. Об этом она рассказала журналисту URA.RU.
«С Utair связались с нами, но с отпуском мы пока не определились, потому что наш самый младший ребенок еще слишком маленький. В любом случае, мы будем планировать перелеты уже в следующем году и подстраиваться под отпуск супруга», — объяснила собеседница агентства.
После общения с главой государства, авиакомпания Utair пообещала подарить Анне Шенкао и другим сургутским семьям, где воспитываются пять и более детей, бесплатные перелеты в обе стороны в качестве новогоднего подарка. Такой возможностью воспользовались уже 17 югорчан.
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