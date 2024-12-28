С красной рыбой и грибами: 10 необычных рецептов оливье на Новый год

Новый год невозможно представить без традиционного салата оливье на праздничном столе. Этот простой, но невероятно вкусный салат давно стал символом домашнего уюта и душевных семейных посиделок. Подробнее об истории оливье, топ-10 лучших рецептов и интересных фактов о салате — в материале URA.RU.
История оливье
Мало кто знает, что изначально рецепт салата оливье сильно отличался от привычной нам версии. Он был изобретен в 60-х годах XIX века французским поваром Люсьеном Оливье, который держал в Москве ресторан «Эрмитаж». Оригинальный салат готовился из рябчиков, телячьего языка, раковых шеек, каперсов, свежих огурцов и яиц, а заправлялся соусом провансаль, который напоминал современный майонез.
В советское время рецепт претерпел изменения и упростился, превратившись в тот самый народный салат, который мы все знаем и любим. Сегодня существует множество вариаций оливье, но неизменными остаются основные ингредиенты — вареные овощи, мясная составляющая, яйца и майонез.
Топ-10 рецептов оливье на Новый год
Классический оливье
Ингредиенты:
- 400 грамм вареной колбасы;
- четыре средние картофелины;
- четыре моркови;
- четыре яйца;
- 300 грамм зеленого горошка;
- четыре соленых огурца;
- 200 грамм майонеза;
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Картофель, морковь и яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Колбасу и огурцы также нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты, добавить зеленый горошек, заправить майонезом. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.
Оливье с курицей и свежим огурцом
Ингредиенты:
- 300 грамм отварного куриного филе;
- четыре картофелины;
- три моркови;
- четыре яйца;
- два свежих огурца;
- 150 грамм зеленого горошка;
- 200 грамм майонеза;
- Зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Отварить овощи и яйца, остудить, нарезать кубиками. Куриное филе и свежие огурцы также порезать кубиками. Смешать ингредиенты, добавить зеленый горошек и рубленую зелень. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Оливье с говядиной
Ингредиенты:
- 300 грамм отварной говядины;
- пять картофелин;
- три моркови;
- четыре яйца;
- три соленых огурца;
- 100 грамм зеленого лука;
- 150 грамм зеленого горошка;
- 250 грамм майонеза;
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Мясо, овощи и яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Соленые огурцы также нарезать кубиками, лук мелко порубить. Перемешать ингредиенты, добавить горошек, заправить майонезом. Посолить, поперчить и перемешать.
Оливье с языком
Ингредиенты:
- 300 грамм отварного говяжьего языка;
- пять картофелин;
- три моркови;
- четыре яйца;
- три маринованных огурца;
- 100 грамм зеленого горошка;
- Зелень, петрушка и укроп;
- 250 грамм майонеза;
- Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Язык, овощи и яйца отварить, остудить, нарезать мелкими кубиками. Маринованные огурцы нарезать кубиком, зелень измельчить. Смешать ингредиенты, добавить горошек, заправить майонезом. Приправить солью и перцем, перемешать.
Оливье с раковыми шейками
Ингредиенты:
- 200 грамм раковых шеек;
- пять картофелин;
- три моркови;
- четыре яйца;
- два свежих огурца;
- 100 грамм зеленого горошка;
- 200 грамм майонеза;
- Зелень, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Отварить овощи и яйца, нарезать кубиками. Раковые шейки мелко порубить, огурцы нарезать кубиками. Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленую зелень. Заправить майонезом, посолить и поперчить, перемешать.
Оливье с красной рыбой
Ингредиенты:
- 200 грамм слабосоленой семги;
- пять картофелин;
- три яйца;
- два свежих огурца;
- одна красная луковица;
- 100 грамм зеленого горошка;
- 200 грамм майонеза;
- Укроп, соль, перец.
Приготовление:
Картофель отварить, остудить, нарезать кубиками. Яйца отварить, порубить. Семгу, огурцы и лук нарезать мелким кубиком. Перемешать ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать.
Оливье с кальмарами
Ингредиенты:
- 300 грамм очищенных отварных кальмаров;
- четыре картофеля;
- три моркови;
- три яйца;
- два соленых огурца;
- 100 грамм консервированной кукурузы;
- 200 грамм майонеза;
- Зелень, соль, перец.
Приготовление:
Отварить и остудить овощи и яйца, нарезать кубиками. Кальмары и огурцы нарезать кубиком. Смешать ингредиенты, добавить кукурузу и рубленую зелень. Заправить майонезом, приправить, перемешать.
Оливье с крабовым мясом
Ингредиенты:
- 200 грамм крабового мяса;
- четыре картофеля;
- три яйца;
- два свежих огурца;
- одна красная луковица;
- 100 грамм зеленого горошка;
- 200 грамм майонеза;
- Укроп, соль, перец.
Приготовление:
Картофель и яйца отварить, остудить, порезать кубиками. Крабовое мясо, лук и огурцы нарезать мелким кубиком. Соединить ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, приправить, тщательно перемешать.
Оливье с грибами
Ингредиенты:
- 200 грамм маринованных грибов;
- четыре картофеля;
- три моркови;
- три яйца;
- два соленых огурца;
- одна луковица;
- 100 грамм зеленого горошка;
- 200 грамм майонеза;
- Петрушка, соль, перец.
Приготовление:
Отварить, остудить овощи и яйца, нарезать кубиками. Грибы, огурцы и лук нарезать кубиком. Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленую петрушку. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать.
Оливье с авокадо и креветками
Ингредиенты:
- 200 грамм очищенных вареных креветок;
- два авокадо;
- три яйца;
- два картофеля;
- одна морковь;
- 100 грамм зеленого горошка;
- 200 грамм майонеза;
- Лимонный сок, укроп, соль, перец.
Приготовление:
Яйца, картофель и морковь отварить, остудить, нарезать кубиками. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать кубиком, сбрызнуть лимонным соком. Креветки нарезать крупными кусочками.Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, приправить, перемешать.
Интересные факты о салате оливье
- В декабре 2022 года в Новосибирске был установлен мировой рекорд по приготовлению самого большого салата оливье. Команда поваров создала гигантский салат, вес которого составил впечатляющие 4154 килограмма.
- После смерти Люсьена Оливье в 1883 году рецепт фирменного салата был утерян. Многие повара пытались воспроизвести блюдо, но безуспешно. В конце концов, рецепт значительно упростился и приобрел более демократичный вид, став доступным широкой публике.
- В СССР салат оливье носил название "Зимний салат" или "Мясной салат". Именно в советское время блюдо приобрело привычный нам вид с вареной колбасой, консервированным горошком и обильной заправкой майонезом. Салат стал неотъемлемой частью новогоднего застолья.
- Существует версия, что свое название салат получил не в честь повара Люсьена Оливье, а благодаря оливкам, которые присутствовали в одном из ранних рецептов. Однако в современных версиях салата оливки, как правило, не используются.
- Несмотря на свою популярность, салат оливье довольно калорийный. Классический рецепт салата содержит около 225-250 ккал на 100 грамм продукта. Большая часть калорий приходится на майонез и колбасу. Однако существуют и более легкие версии салата, где майонез заменяют йогуртом или легким соусом, а колбасу — отварным мясом или птицей.
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