С красной рыбой и грибами: 10 необычных рецептов оливье на Новый год

Топ-10 необычных рецептов оливье на Новый год
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Во многих странах Европы (США, например, в их числе) оливье называют «русский салат»
Во многих странах Европы (США, например, в их числе) оливье называют «русский салат» Фото:

Новый год невозможно представить без традиционного салата оливье на праздничном столе. Этот простой, но невероятно вкусный салат давно стал символом домашнего уюта и душевных семейных посиделок. Подробнее об истории оливье, топ-10 лучших рецептов и интересных фактов о салате — в материале URA.RU.

История оливье

Мало кто знает, что изначально рецепт салата оливье сильно отличался от привычной нам версии. Он был изобретен в 60-х годах XIX века французским поваром Люсьеном Оливье, который держал в Москве ресторан «Эрмитаж». Оригинальный салат готовился из рябчиков, телячьего языка, раковых шеек, каперсов, свежих огурцов и яиц, а заправлялся соусом провансаль, который напоминал современный майонез.

В советское время рецепт претерпел изменения и упростился, превратившись в тот самый народный салат, который мы все знаем и любим. Сегодня существует множество вариаций оливье, но неизменными остаются основные ингредиенты — вареные овощи, мясная составляющая, яйца и майонез.

Топ-10 рецептов оливье на Новый год

Классический оливье

Изначально оливье даже не был салатом, это было полноценное мясное блюдо из вареного филе рябчика
Изначально оливье даже не был салатом, это было полноценное мясное блюдо из вареного филе рябчика
Фото:

Ингредиенты:

  • 400 грамм вареной колбасы;
  • четыре средние картофелины;
  • четыре моркови;
  • четыре яйца;
  • 300 грамм зеленого горошка;
  • четыре соленых огурца;
  • 200 грамм майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Картофель, морковь и яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Колбасу и огурцы также нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты, добавить зеленый горошек, заправить майонезом. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать.

Оливье с курицей и свежим огурцом

Ингредиенты:

  • 300 грамм отварного куриного филе;
  • четыре картофелины;
  • три моркови;
  • четыре яйца;
  • два свежих огурца;
  • 150 грамм зеленого горошка;
  • 200 грамм майонеза;
  • Зелень, соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Отварить овощи и яйца, остудить, нарезать кубиками. Куриное филе и свежие огурцы также порезать кубиками. Смешать ингредиенты, добавить зеленый горошек и рубленую зелень. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу, перемешать.

Оливье с говядиной

Ингредиенты:

  • 300 грамм отварной говядины;
  • пять картофелин;
  • три моркови;
  • четыре яйца;
  • три соленых огурца;
  • 100 грамм зеленого лука;
  • 150 грамм зеленого горошка;
  • 250 грамм майонеза;
  • Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо, овощи и яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Соленые огурцы также нарезать кубиками, лук мелко порубить. Перемешать ингредиенты, добавить горошек, заправить майонезом. Посолить, поперчить и перемешать.

Оливье с языком

Ингредиенты:

  • 300 грамм отварного говяжьего языка;
  • пять картофелин;
  • три моркови;
  • четыре яйца;
  • три маринованных огурца;
  • 100 грамм зеленого горошка;
  • Зелень, петрушка и укроп;
  • 250 грамм майонеза;
  • Соль, перец по вкусу. 

Приготовление:

Язык, овощи и яйца отварить, остудить, нарезать мелкими кубиками. Маринованные огурцы нарезать кубиком, зелень измельчить. Смешать ингредиенты, добавить горошек, заправить майонезом. Приправить солью и перцем, перемешать.

Оливье с раковыми шейками

Ингредиенты:

  • 200 грамм раковых шеек;
  • пять картофелин;
  • три моркови;
  • четыре яйца;
  • два свежих огурца;
  • 100 грамм зеленого горошка;
  • 200 грамм майонеза;
  • Зелень, соль, перец по вкусу. 

Приготовление:

Отварить овощи и яйца, нарезать кубиками. Раковые шейки мелко порубить, огурцы нарезать кубиками. Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленую зелень. Заправить майонезом, посолить и поперчить, перемешать.

Оливье с красной рыбой

Ингредиенты:

  • 200 грамм слабосоленой семги;
  • пять картофелин;
  • три яйца;
  • два свежих огурца;
  • одна красная луковица;
  • 100 грамм зеленого горошка;
  • 200 грамм майонеза;
  • Укроп, соль, перец. 

Приготовление:

Картофель отварить, остудить, нарезать кубиками. Яйца отварить, порубить. Семгу, огурцы и лук нарезать мелким кубиком. Перемешать ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать.

Оливье с кальмарами

Ингредиенты:

  • 300 грамм очищенных отварных кальмаров;
  • четыре картофеля;
  • три моркови;
  • три яйца;
  • два соленых огурца;
  • 100 грамм консервированной кукурузы;
  • 200 грамм майонеза;
  • Зелень, соль, перец.

Приготовление:

Отварить и остудить овощи и яйца, нарезать кубиками. Кальмары и огурцы нарезать кубиком. Смешать ингредиенты, добавить кукурузу и рубленую зелень. Заправить майонезом, приправить, перемешать.

Оливье с крабовым мясом

Ингредиенты:

  • 200 грамм крабового мяса;
  • четыре картофеля;
  • три яйца;
  • два свежих огурца;
  • одна красная луковица;
  • 100 грамм зеленого горошка;
  • 200 грамм майонеза;
  • Укроп, соль, перец. 

Приготовление:

Картофель и яйца отварить, остудить, порезать кубиками. Крабовое мясо, лук и огурцы нарезать мелким кубиком. Соединить ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, приправить, тщательно перемешать.

Оливье с грибами

Ингредиенты:

  • 200 грамм маринованных грибов;
  • четыре картофеля;
  • три моркови;
  • три яйца;
  • два соленых огурца;
  • одна луковица;
  • 100 грамм зеленого горошка;
  • 200 грамм майонеза;
  • Петрушка, соль, перец. 

Приготовление:

Отварить, остудить овощи и яйца, нарезать кубиками. Грибы, огурцы и лук нарезать кубиком. Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленую петрушку. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать.

Оливье с авокадо и креветками

В отечественной экономике существует термин «индекс оливье» — это стоимость продуктов для новогоднего застолья на одного человека
В отечественной экономике существует термин «индекс оливье» — это стоимость продуктов для новогоднего застолья на одного человека
Фото:

Ингредиенты:

  • 200 грамм очищенных вареных креветок;
  • два авокадо;
  • три яйца;
  • два картофеля;
  • одна морковь;
  • 100 грамм зеленого горошка;
  • 200 грамм майонеза;
  • Лимонный сок, укроп, соль, перец. 

Приготовление:

Яйца, картофель и морковь отварить, остудить, нарезать кубиками. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать кубиком, сбрызнуть лимонным соком. Креветки нарезать крупными кусочками.Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, приправить, перемешать.

Интересные факты о салате оливье

  • В декабре 2022 года в Новосибирске был установлен мировой рекорд по приготовлению самого большого салата оливье. Команда поваров создала гигантский салат, вес которого составил впечатляющие 4154 килограмма.
  • После смерти Люсьена Оливье в 1883 году рецепт фирменного салата был утерян. Многие повара пытались воспроизвести блюдо, но безуспешно. В конце концов, рецепт значительно упростился и приобрел более демократичный вид, став доступным широкой публике.
  • В СССР салат оливье носил название "Зимний салат" или "Мясной салат". Именно в советское время блюдо приобрело привычный нам вид с вареной колбасой, консервированным горошком и обильной заправкой майонезом. Салат стал неотъемлемой частью новогоднего застолья.
  • Существует версия, что свое название салат получил не в честь повара Люсьена Оливье, а благодаря оливкам, которые присутствовали в одном из ранних рецептов. Однако в современных версиях салата оливки, как правило, не используются.
  • Несмотря на свою популярность, салат оливье довольно калорийный. Классический рецепт салата содержит около 225-250 ккал на 100 грамм продукта. Большая часть калорий приходится на майонез и колбасу. Однако существуют и более легкие версии салата, где майонез заменяют йогуртом или легким соусом, а колбасу — отварным мясом или птицей.

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Новый год невозможно представить без традиционного салата оливье на праздничном столе. Этот простой, но невероятно вкусный салат давно стал символом домашнего уюта и душевных семейных посиделок. Подробнее об истории оливье, топ-10 лучших рецептов и интересных фактов о салате — в материале URA.RU. История оливье Мало кто знает, что изначально рецепт салата оливье сильно отличался от привычной нам версии. Он был изобретен в 60-х годах XIX века французским поваром Люсьеном Оливье, который держал в Москве ресторан «Эрмитаж». Оригинальный салат готовился из рябчиков, телячьего языка, раковых шеек, каперсов, свежих огурцов и яиц, а заправлялся соусом провансаль, который напоминал современный майонез. В советское время рецепт претерпел изменения и упростился, превратившись в тот самый народный салат, который мы все знаем и любим. Сегодня существует множество вариаций оливье, но неизменными остаются основные ингредиенты — вареные овощи, мясная составляющая, яйца и майонез. Топ-10 рецептов оливье на Новый год Классический оливье Ингредиенты: Приготовление: Картофель, морковь и яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Колбасу и огурцы также нарезать кубиками. Смешать все ингредиенты, добавить зеленый горошек, заправить майонезом. Посолить, поперчить по вкусу и хорошо перемешать. Оливье с курицей и свежим огурцом Ингредиенты: Приготовление: Отварить овощи и яйца, остудить, нарезать кубиками. Куриное филе и свежие огурцы также порезать кубиками. Смешать ингредиенты, добавить зеленый горошек и рубленую зелень. Заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу, перемешать. Оливье с говядиной Ингредиенты: Приготовление: Мясо, овощи и яйца отварить, остудить и нарезать кубиками. Соленые огурцы также нарезать кубиками, лук мелко порубить. Перемешать ингредиенты, добавить горошек, заправить майонезом. Посолить, поперчить и перемешать. Оливье с языком Ингредиенты: Приготовление: Язык, овощи и яйца отварить, остудить, нарезать мелкими кубиками. Маринованные огурцы нарезать кубиком, зелень измельчить. Смешать ингредиенты, добавить горошек, заправить майонезом. Приправить солью и перцем, перемешать. Оливье с раковыми шейками Ингредиенты: Приготовление: Отварить овощи и яйца, нарезать кубиками. Раковые шейки мелко порубить, огурцы нарезать кубиками. Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленую зелень. Заправить майонезом, посолить и поперчить, перемешать. Оливье с красной рыбой Ингредиенты: Приготовление: Картофель отварить, остудить, нарезать кубиками. Яйца отварить, порубить. Семгу, огурцы и лук нарезать мелким кубиком. Перемешать ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать. Оливье с кальмарами Ингредиенты: Приготовление: Отварить и остудить овощи и яйца, нарезать кубиками. Кальмары и огурцы нарезать кубиком. Смешать ингредиенты, добавить кукурузу и рубленую зелень. Заправить майонезом, приправить, перемешать. Оливье с крабовым мясом Ингредиенты: Приготовление: Картофель и яйца отварить, остудить, порезать кубиками. Крабовое мясо, лук и огурцы нарезать мелким кубиком. Соединить ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, приправить, тщательно перемешать. Оливье с грибами Ингредиенты: Приготовление: Отварить, остудить овощи и яйца, нарезать кубиками. Грибы, огурцы и лук нарезать кубиком. Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленую петрушку. Заправить майонезом, посолить, поперчить, перемешать. Оливье с авокадо и креветками Ингредиенты: Приготовление: Яйца, картофель и морковь отварить, остудить, нарезать кубиками. Авокадо очистить, удалить косточку, нарезать кубиком, сбрызнуть лимонным соком. Креветки нарезать крупными кусочками.Смешать ингредиенты, добавить горошек и рубленый укроп. Заправить майонезом, приправить, перемешать. Интересные факты о салате оливье
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