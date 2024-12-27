27 декабря 2024

Кондитер прояснила происхождение скандальных «золотых» эклеров сургутского «Горводоканала»

Элитные пирожные стали подарком руководству «Горводоканала» Сургута
© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за подарочных пирожных разгорелся скандал (архивное фото)
Из-за подарочных пирожных разгорелся скандал (архивное фото) Фото:

Кондитер из Сургута (ХМАО) Татьяна Швецова прояснила происхождение «золотых» эклеров и макаронс с логотипом СГМУП «Горводоканал». В беседе с журналистом URA.RU она рассказала, что десять эклеров и небольшая партия миндальных пирожных стали подарком руководству предприятия за поддержку волонтерского проекта, помогающего СВО.

«Эти эклеры, а их было 10 штук, мы от нашей команды подарили компании. Они помогают фронту и мы на праздники делаем презенты. Макаронс было около 15, на фото — вся партия. Я являюсь одним из кураторов швейного цеха „Шьем для наших — Югра“. И уже на протяжении трех лет мы помогаем фронту. Градообразующие предприятия поддерживают нас», — поделилась кондитер.

Женщина пообещала разобраться с передавшими фото эклеров в редакцию, заявив о воровстве контента. Она высказалась, что подозревает, кто из ее подписчиков мог это сделать, но отказалась раскрывать эту информацию. Разговор шел на повышенных тонах, и в адрес редакции был направлен поток возмущений. «По какому праву вы имеете задавать вопросы МУП?» — заявила кондитер журналисту.

Официальный ответ от предприятия, был ли банкет, заказан ли кейтеринг и за чей счет оплачивались эклеры с логотипом, на момент публикации новости не поступил. Зарегистрированное СМИ имеет право запрашивать интересующую информацию в интересах читателей, особенно если речь может идти о нарушении прав граждан или возможном наличии коррупционной составляющей.

Ранее URA.RU рассказывало, как политэлиты ХМАО отмечают новогодние корпоративы. Фото пирожных переслал в редакцию читатель на условиях анонимности.

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Кондитер из Сургута (ХМАО) Татьяна Швецова прояснила происхождение «золотых» эклеров и макаронс с логотипом СГМУП «Горводоканал». В беседе с журналистом URA.RU она рассказала, что десять эклеров и небольшая партия миндальных пирожных стали подарком руководству предприятия за поддержку волонтерского проекта, помогающего СВО. «Эти эклеры, а их было 10 штук, мы от нашей команды подарили компании. Они помогают фронту и мы на праздники делаем презенты. Макаронс было около 15, на фото — вся партия. Я являюсь одним из кураторов швейного цеха „Шьем для наших — Югра“. И уже на протяжении трех лет мы помогаем фронту. Градообразующие предприятия поддерживают нас», — поделилась кондитер. Женщина пообещала разобраться с передавшими фото эклеров в редакцию, заявив о воровстве контента. Она высказалась, что подозревает, кто из ее подписчиков мог это сделать, но отказалась раскрывать эту информацию. Разговор шел на повышенных тонах, и в адрес редакции был направлен поток возмущений. «По какому праву вы имеете задавать вопросы МУП?» — заявила кондитер журналисту. Официальный ответ от предприятия, был ли банкет, заказан ли кейтеринг и за чей счет оплачивались эклеры с логотипом, на момент публикации новости не поступил. Зарегистрированное СМИ имеет право запрашивать интересующую информацию в интересах читателей, особенно если речь может идти о нарушении прав граждан или возможном наличии коррупционной составляющей. Ранее URA.RU рассказывало, как политэлиты ХМАО отмечают новогодние корпоративы. Фото пирожных переслал в редакцию читатель на условиях анонимности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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