Алиев: потерпевший крушение AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над РФ

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Самолет Embraer подвергся техническому воздействию в небе над РФ, заявил Алиев
Самолет Embraer подвергся техническому воздействию в небе над РФ, заявил Алиев Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что самолет Embraer, потерпевший крушение в районе казахстанского Актау, подвергся внешнему физико-техническому воздействию на территории России. Слова главы страны передает Report. 

«Пассажирский самолет, принадлежащий „Азербайджанским авиалиниям“, подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России», — подчеркнул Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Слова Алиева передает Report.

Алиев также отметил, что самолет Embraer полностью потерял управление еще на территории РФ и был вынужден лететь в сторону Актау (Казахстан), где и совершил экстренную посадку. В результате жесткого приземления погибли до 38 человек. В телефонном разговоре Путин также извинился перед Алиевым за трагический инцидент в воздушном пространстве России.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что самолет Embraer, потерпевший крушение в районе казахстанского Актау, подвергся внешнему физико-техническому воздействию на территории России. Слова главы страны передает Report.  «Пассажирский самолет, принадлежащий „Азербайджанским авиалиниям“, подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России», — подчеркнул Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Слова Алиева передает Report. Алиев также отметил, что самолет Embraer полностью потерял управление еще на территории РФ и был вынужден лететь в сторону Актау (Казахстан), где и совершил экстренную посадку. В результате жесткого приземления погибли до 38 человек. В телефонном разговоре Путин также извинился перед Алиевым за трагический инцидент в воздушном пространстве России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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