Алиев: потерпевший крушение AZAL подвергся внешнему воздействию в небе над РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что самолет Embraer, потерпевший крушение в районе казахстанского Актау, подвергся внешнему физико-техническому воздействию на территории России. Слова главы страны передает Report.
«Пассажирский самолет, принадлежащий „Азербайджанским авиалиниям“, подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве России», — подчеркнул Алиев в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Слова Алиева передает Report.
Алиев также отметил, что самолет Embraer полностью потерял управление еще на территории РФ и был вынужден лететь в сторону Актау (Казахстан), где и совершил экстренную посадку. В результате жесткого приземления погибли до 38 человек. В телефонном разговоре Путин также извинился перед Алиевым за трагический инцидент в воздушном пространстве России.
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