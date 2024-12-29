Второй авиаинцидент за несколько часов: в Канаде при посадке загорелся самолет. Видео

Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Галифаксе и загорелся
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В Канаде во время аварийной посадки загорелся самолет
В Канаде во время аварийной посадки загорелся самолет Фото:

Самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакс в Канаде, сообщают иностранные СМИ. По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с шасси, в результате чего самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся.

«Аэропорт Галифакса был временно закрыт в субботу вечером после того, как самолет, прибывающий из Сент-Джонса, столкнулся с проблемой при посадке, в результате которой самолет скользил по взлетно-посадочной полосе, а часть ее загорелась», — пишет CBC. На видео, сделанном одним из пассажиров, видно, как самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе.

Как сообщают источники, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы из самолета до того, как огонь успел распространиться.

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Самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакс в Канаде, сообщают иностранные СМИ. По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с шасси, в результате чего самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся. «Аэропорт Галифакса был временно закрыт в субботу вечером после того, как самолет, прибывающий из Сент-Джонса, столкнулся с проблемой при посадке, в результате которой самолет скользил по взлетно-посадочной полосе, а часть ее загорелась», — пишет CBC. На видео, сделанном одним из пассажиров, видно, как самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе. Как сообщают источники, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы из самолета до того, как огонь успел распространиться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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