Самолет авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакс в Канаде, сообщают иностранные СМИ. По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с шасси, в результате чего самолет ударился крылом о взлетно-посадочную полосу и загорелся.
«Аэропорт Галифакса был временно закрыт в субботу вечером после того, как самолет, прибывающий из Сент-Джонса, столкнулся с проблемой при посадке, в результате которой самолет скользил по взлетно-посадочной полосе, а часть ее загорелась», — пишет CBC. На видео, сделанном одним из пассажиров, видно, как самолет заскользил по взлетно-посадочной полосе.
Как сообщают источники, в результате инцидента никто не пострадал. Все пассажиры и экипаж были успешно эвакуированы из самолета до того, как огонь успел распространиться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.