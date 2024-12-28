28 декабря 2024

Пермский аэропорт предложил пассажирам встретить Новый год дважды за ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры смогут встретить новый год в Перми и в Москве в течение ночи
Пассажиры смогут встретить новый год в Перми и в Москве в течение ночи Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино предлагают пассажирам отпраздновать Новый год дважды за одну ночь. Такая возможность есть у каждого пассажира, рассказали в компании.

«Из Перми борт отправится в 00:05 1 января. Самолет прибудет во Внуково в 23:55 31 декабря, — на пресс-службу аэропорта ссылается „КП-Пермь“.

Хитрость кроется в смене часовых поясов. В столице Новый год наступает на два часа позже, чем в Перми. Во время перелета на борту проведут праздничную программу с караоке, угощениями и подарками.

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В пермском аэропорту Большое Савино предлагают пассажирам отпраздновать Новый год дважды за одну ночь. Такая возможность есть у каждого пассажира, рассказали в компании. «Из Перми борт отправится в 00:05 1 января. Самолет прибудет во Внуково в 23:55 31 декабря, — на пресс-службу аэропорта ссылается „КП-Пермь“. Хитрость кроется в смене часовых поясов. В столице Новый год наступает на два часа позже, чем в Перми. Во время перелета на борту проведут праздничную программу с караоке, угощениями и подарками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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