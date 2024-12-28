Пермский аэропорт предложил пассажирам встретить Новый год дважды за ночь

Пассажиры смогут встретить новый год в Перми и в Москве в течение ночи
В пермском аэропорту Большое Савино предлагают пассажирам отпраздновать Новый год дважды за одну ночь. Такая возможность есть у каждого пассажира, рассказали в компании.
«Из Перми борт отправится в 00:05 1 января. Самолет прибудет во Внуково в 23:55 31 декабря, — на пресс-службу аэропорта ссылается „КП-Пермь“.
Хитрость кроется в смене часовых поясов. В столице Новый год наступает на два часа позже, чем в Перми. Во время перелета на борту проведут праздничную программу с караоке, угощениями и подарками.
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