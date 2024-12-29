За время осеннего призыва около 500 жителей Сургута отправились в воинские части

В ХМАО с 1 октября стартовал осенний призыв в армию. Он завершится завтра — 31 декабря. За это время в воинские части были отправлены около 500 молодых людей из Сургута и Сургутского района. Об этом сообщил военный комиссар муниципалитетов Андрей Калядин.
«Призыв прошел в соответствии с законодательством. Все отправки состоялись без срывов. Порядка 500 молодых людей из Сургута и района сейчас уже находятся в своих воинских частях. Как обычно, наши ребята служат во всех родах войск Вооруженных сил Российской Федерации и осваивают военно-учетные специальности», — цитируют Калядина на сайте мэрии.
После прохождения призывной комиссии молодые люди отправляются сборный пункт ХМАО. Там им проводят военную подготовку, учат тактике и строевому движению, а также распределяют по частям.
В Урае (ХМАО) осудили мужчину, который пытался уклониться от армии. Местный житель полгода не приходил в военный комиссариат.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!