29 декабря 2024

За время осеннего призыва около 500 жителей Сургута отправились в воинские части

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 500 сургутян отправились в армию во время осеннего призыва
Около 500 сургутян отправились в армию во время осеннего призыва Фото:

В ХМАО с 1 октября стартовал осенний призыв в армию. Он завершится завтра — 31 декабря. За это время в воинские части были отправлены около 500 молодых людей из Сургута и Сургутского района. Об этом сообщил военный комиссар муниципалитетов Андрей Калядин.

«Призыв прошел в соответствии с законодательством. Все отправки состоялись без срывов. Порядка 500 молодых людей из Сургута и района сейчас уже находятся в своих воинских частях. Как обычно, наши ребята служат во всех родах войск Вооруженных сил Российской Федерации и осваивают военно-учетные специальности», — цитируют Калядина на сайте мэрии.

После прохождения призывной комиссии молодые люди отправляются сборный пункт ХМАО. Там им проводят военную подготовку, учат тактике и строевому движению, а также распределяют по частям.

В Урае (ХМАО) осудили мужчину, который пытался уклониться от армии. Местный житель полгода не приходил в военный комиссариат.

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В ХМАО с 1 октября стартовал осенний призыв в армию. Он завершится завтра — 31 декабря. За это время в воинские части были отправлены около 500 молодых людей из Сургута и Сургутского района. Об этом сообщил военный комиссар муниципалитетов Андрей Калядин. «Призыв прошел в соответствии с законодательством. Все отправки состоялись без срывов. Порядка 500 молодых людей из Сургута и района сейчас уже находятся в своих воинских частях. Как обычно, наши ребята служат во всех родах войск Вооруженных сил Российской Федерации и осваивают военно-учетные специальности», — цитируют Калядина на сайте мэрии. После прохождения призывной комиссии молодые люди отправляются сборный пункт ХМАО. Там им проводят военную подготовку, учат тактике и строевому движению, а также распределяют по частям. В Урае (ХМАО) осудили мужчину, который пытался уклониться от армии. Местный житель полгода не приходил в военный комиссариат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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