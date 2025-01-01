Умер полковник авиации Виктор Алкснис

Скончался экс-депутат Госдумы РФ и полковник авиации Виктор Алкснис. Об этом сообщила его дочь Ирина.
«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался. <…>В ночь на 30 декабря у папы случился геморрагический инсульт, он сразу впал в глубокую кому», — пояснила дочь в telegram-канале «Черный полковник», ведением которого занимался лично Виктор Имантович.
Последние три дня Алкснис провел в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы. Информацию о времени и месте похорон семья обещала озвучить позднее.
Полковник Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области. Он являлся внуком замнаркома обороны СССР по авиации, начальника ВВС Красной армии, командарма второго ранга Якова Алксниса. Виктор Имантович окончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище.
Политическая карьера стартовала в 1988 году, когда Алкснис публично выступил против Народного фронта Латвии, который намеревался вывести страну из состава Советского Союза. Алкснис был народным депутатом СССР, входил в латвийский Верховный Совет. Во время октябрьских событий 1993 года — выступал на стороне Съезда народных депутатов. В начале 2000-ых — избирался депутатом Госдумы.
В октябре 2019 года у Алксниса диагностировали рак. С тех пор он пережил несколько операций.
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