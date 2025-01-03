«Обещали истребить половину населения»: беженка рассказала о жестокости ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозили истребить оставшуюся половину жителей Селидово (ДНР). Об их намерениях рассказала Елена Николаева, бежавшая из города.
«Они ( солдаты ВСУ — прим. URA.RU) не скрывали, они прям так и говорили: „Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать“, — рассказала Николаева в беседе с корреспондентом РИА Новости. Женщина отметила, что все это происходило, когда жители Селидово ждали, когда российские войска освободят город. Другие жители рассказывали, что украинские военные расстреливали мирных жителей и грабили их жилье.
Российские военные освободили Селидово в конце октября 2024 года. Солдаты ВС РФ сначала практически взяли город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об этом сообщало Минобороны России.
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