«Обещали истребить половину населения»: беженка рассказала о жестокости ВСУ

Украинские военные угрожали истребить половину населения в Селидово
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские военнослужащие грозили истребить половину оставшегося населения Селидово, рассказала беженка
Украинские военнослужащие грозили истребить половину оставшегося населения Селидово, рассказала беженка Фото:

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозили истребить оставшуюся половину жителей Селидово (ДНР). Об их намерениях рассказала Елена Николаева, бежавшая из города. 

«Они ( солдаты ВСУ — прим. URA.RU) не скрывали, они прям так и говорили: „Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать“, — рассказала Николаева в беседе с корреспондентом РИА Новости. Женщина отметила, что все это происходило, когда жители Селидово ждали, когда российские войска освободят город. Другие жители рассказывали, что украинские военные расстреливали мирных жителей и грабили их жилье. 

Российские военные освободили Селидово в конце октября 2024 года. Солдаты ВС РФ сначала практически взяли город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об этом сообщало Минобороны России. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозили истребить оставшуюся половину жителей Селидово (ДНР). Об их намерениях рассказала Елена Николаева, бежавшая из города.  «Они ( солдаты ВСУ — прим. URA.RU) не скрывали, они прям так и говорили: „Вас, ждунов, здесь осталось много, половину надо убрать“, — рассказала Николаева в беседе с корреспондентом РИА Новости. Женщина отметила, что все это происходило, когда жители Селидово ждали, когда российские войска освободят город. Другие жители рассказывали, что украинские военные расстреливали мирных жителей и грабили их жилье.  Российские военные освободили Селидово в конце октября 2024 года. Солдаты ВС РФ сначала практически взяли город в кольцо. Они закрепились в южных и восточных районах, выдавив ВСУ в центр. Затем там шли активные уличные бои в высотной застройке. Об этом сообщало Минобороны России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...