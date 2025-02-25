Четыре члена скандальной ЧВК «Енот» отправились на передовую: что за компания, почему попали под суд

Четверо подсудимых, связанных с военно-патриотической организацией «Единые народные общинные товарищества», более известной как ЧВК «ЕНОТ», заключили контракты с Министерством обороны России и были направлены на фронт. Мужчины подали ходатайства о заключении контрактов, которые были удовлетворены. Что за компания, почему попали под суд — в материале URA.RU.
Когда появился «Енот» и кто его создал
«Енот» был зарегистрирован в 2016 году в Москве как региональная общественная организация, направленная на содействие и защиту военно-патриотического воспитания молодежи. Но по мнению следствия, на самом деле это было лишь прикрытием для осуществления преступной деятельности.
Создателем и главным идеологом «енотов» стал бывший лидер националистического движения «Светлая Русь» Игорь Мангушев. В 2014 году, незадолго после начала конфликта в Донбассе Мангушев присоединился участникам движения «Светлой Руси» и поехал в зону боевых действий. Тогда с ними были представители движения «Народный собор», которым заверял Роман Теленкевич ( также известен как «Водяной»).
В 2016 году Мангушев внезапно исчез из «енотов». Позже произошло слияние «Светлой Руси» и клуба «Резерв». Так образовался «Енот» — «Единые народные общинные товарищества». Участники сами себя назвали «енотами».
В чем обвиняли ЧВК
По данным следствия, после ухода руководителя «Енотов» Мангушева и поиска новых источников финансирования, члены организации начали сотрудничать с сотрудниками ФСБ. Это сотрудничество включало помощь в проведении операций с применением незаконных методов. Среди прочего, обвинение указывает на причастность «Енотов» к проведению обысков и допросов с использованием жестокости и угроз.
Следствие утверждает, что с начала сотрудничества с ФСБ, «Еноты» начали активно применять жесткие методы. В частности, в 2016 году они похитили около 4,8 млн рублей у лиц, фигурирующих в уголовном деле о неуплате таможенных платежей. Дополнительно сообщается, что в ходе операций, проводимых совместно с силовиками, члены группировки также присваивали ценные предметы из домов, где проводились обыски.
Первые задержания членов группировки «Енот» произошли в ноябре 2018 года в Рязани. Хотя изначально задержанных отпустили, через год ситуация изменилась.
Что стало с фигурантами дела
Ранние задержания
В 2022 году суд приговорил к шести годам одного из двух покровителей ЧВК «Енот» из ФСБ Антона Барякшева после признания им вины. Из колонии он мог отправиться в зону боевых действий. По данным «Коммерсант», фигурант заключил контракт с ЧВК «Вагнер», который мог отработать в Африке.
На шесть лет также был осужден Василий Минчик. Основатель «Енотов» Теленкевич получил 13 лет колонии строгого режима.
В июне 2024 пятерых обвиняемых «енотов», включая второго майора ФСБ Александра Мрищука, оправдали. Формально оправдан был и Олег Очеретный. Однако мужчине назначили год ограничения свободы с ежемесячной отчетностью в органах.
Научный руководитель «енотов» Андрей Молокоедов 11 июня 2024 был осужден на 14 лет лишения свободы. Его признали виновным в создании преступной группы и вымогательстве.
Желание пойти на фронт
25 февраля 2025 года стало известно, что фигуранты дела — Олег Очеретный, Иван Коваленко, Алексей Коновалов и Михаил Максимов — подали ходатайства о заключении контрактов в Минобороны РФ. Суд удовлетворил их желание в отправке на фронт.
Все четверо были направлены в зону проведения специальной военной операции в боевые штурмовые подразделения. Другие источники утверждают о их присутствии в Африке.
Стоит подчеркнуть, что у некоторых из этих людей уже есть опыт участия в вооруженных конфликтах, включая бои на территории Донбасса. Например, Очеретный ранее служил профессиональным военным и был награжден медалью «За отвагу». В соответствии с действующим законодательством, новая государственная награда освободит его, а также других участников ЧВК от дальнейшего уголовного преследования, передает «Коммерсант».
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