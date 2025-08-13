WSJ: в ВСУ растет недовольство из-за неоправданных потерь

По данным WSJ, способность ВСУ противостоять российской армии может сильно подорваться, если не изменить советский стиль управления боевыми действиями
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В украинской армии растет недовольство из-за роста неоправданных потерь, связанных с централизованным командованием. Об этом сообщили украинские офицеры и солдаты. Военнослужащие отметили, что возвращение к жесткой системе управления приводит к неоправданным жертвам и снижению морального духа.

«Спустя три года украинские военные вернулись к более жесткому, командно-административному стилю ведения боевых действий, уходящему корнями в советскую эпоху. Это вызывает растущее недовольство из-за ненужных жертв, а также негативно сказывается на моральном духе гражданского населения и наборе в армию», — цитирует слова военных ВСУ газета The Wall Street Journal.

Бойцы также жалуются на приказы командования, предполагающие многократные лобовые атаки с низкой вероятностью успеха. Генералы часто отклоняют просьбы подразделений о тактическом отступлении для сохранения личного состава. «Наказание за проявленную инициативу и страх перед высшим руководством приводят к бессмысленной гибели людей», — пишет издание со ссылкой на слова военных.

Издание также приводит пример капитана ВСУ, который после серьезных потерь своего подразделения публично раскритиковал приказы командования. Позже военного обвинили в нарушении дисциплины. По информации WSJ, такой стиль руководства приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях, и вызывает разочарование среди солдат и офицеров. И в случае если не изменить подход в ведении боевых действий, то способность ВСУ противостоять России, может существенно подорваться.

Ранее украинские военнопленные сообщали о том, что командование ВСУ отправляет бойцов на передовую без должной подготовки и экипировки, а также не информирует их о задачах, что приводит к массовой деморализации и нежеланию участвовать в боевых действиях. По их словам, офицеры часто руководят из тыла и присваивают себе заслуги подчиненных, что вызывает недовольство среди личного состава и ухудшает ситуацию с комплектованием армии.

