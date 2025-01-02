В центре Екатеринбурга сбили девушку около заведения Americanka на ул. Малышева. На место приехала бригада медиков на реанимобиле. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«ДТП на Малышева, приехала реанимация. Сбили девушку, аж куртка улетела на 30 метров, она сама лежала у Americanka, походу не выжила», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, девушку звали Ирина.
Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. В ведомстве пока ответили, что сотрудники ГАИ выехали на место аварии. «Информация уточняется», — поделились они.
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