02 января 2025

«Куртка улетела на 30 метров»: у бара в центре Екатеринбурга сбили девушку. Фото

В Екатеринбурге переехали женщину возле клуба, на место прибыла реанимация
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка лежала на дороге возле Americanka (архивное фото)
Девушка лежала на дороге возле Americanka (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга сбили девушку около заведения Americanka на ул. Малышева. На место приехала бригада медиков на реанимобиле. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«ДТП на Малышева, приехала реанимация. Сбили девушку, аж куртка улетела на 30 метров, она сама лежала у Americanka, походу не выжила», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, девушку звали Ирина.

Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. В ведомстве пока ответили, что сотрудники ГАИ выехали на место аварии. «Информация уточняется», — поделились они.

Девушку сбили в центре Екатеринбурга
Девушку сбили в центре Екатеринбурга
Фото:
Куртка пострадавшей улетела на десятки метров от нее
Куртка пострадавшей улетела на десятки метров от нее
Фото:

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В центре Екатеринбурга сбили девушку около заведения Americanka на ул. Малышева. На место приехала бригада медиков на реанимобиле. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «ДТП на Малышева, приехала реанимация. Сбили девушку, аж куртка улетела на 30 метров, она сама лежала у Americanka, походу не выжила», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам одного из очевидцев, девушку звали Ирина. Корреспондент URA.RU обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. В ведомстве пока ответили, что сотрудники ГАИ выехали на место аварии. «Информация уточняется», — поделились они.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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