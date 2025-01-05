Эксперт связал замедление работы телефона с заражением вируса

Замедление работы гаджетов может свидетельствовать о наличии в них вируса
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Появившиеся неизвестные программы в гаджете и замедление работы устройства могут свидетельствовать о наличии вируса
Появившиеся неизвестные программы в гаджете и замедление работы устройства могут свидетельствовать о наличии вируса Фото:

Замедление работы компьютера или появление неизвестных программ может указывать на наличие вируса. Об этом сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков. 

«Следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», — сказал Пермяков РИА «Новости». Он отметил, что при наличии подозрений на заражение системы необходимо обратиться за помощью к специалистам. Эксперт также порекомендовал регулярно обновлять антивирусную защиту и операционную систему для предотвращения возможных проблем.

Пермяков посоветовал устанавливать последние обновления для всех систем и приложений. «Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все последние обновления системы и приложений», — заявил он. Эксперт уточнил, что если пользователи испытывают неуверенность в своих действиях или есть подозрения на утечку данных, им следует проконсультироваться со специалистом по кибербезопасности.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что приложения, загруженные с недостоверных источников, могут быть источником вирусов для телефонов. Такие приложения часто содержат стороннюю рекламу и запрашивают доступ к данным, который не является необходимым для их функционирования.

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Замедление работы компьютера или появление неизвестных программ может указывать на наличие вируса. Об этом сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.  «Следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», — сказал Пермяков РИА «Новости». Он отметил, что при наличии подозрений на заражение системы необходимо обратиться за помощью к специалистам. Эксперт также порекомендовал регулярно обновлять антивирусную защиту и операционную систему для предотвращения возможных проблем. Пермяков посоветовал устанавливать последние обновления для всех систем и приложений. «Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все последние обновления системы и приложений», — заявил он. Эксперт уточнил, что если пользователи испытывают неуверенность в своих действиях или есть подозрения на утечку данных, им следует проконсультироваться со специалистом по кибербезопасности. Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что приложения, загруженные с недостоверных источников, могут быть источником вирусов для телефонов. Такие приложения часто содержат стороннюю рекламу и запрашивают доступ к данным, который не является необходимым для их функционирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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