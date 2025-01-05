Эксперт связал замедление работы телефона с заражением вируса

Замедление работы компьютера или появление неизвестных программ может указывать на наличие вируса. Об этом сообщил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.
«Следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», — сказал Пермяков РИА «Новости». Он отметил, что при наличии подозрений на заражение системы необходимо обратиться за помощью к специалистам. Эксперт также порекомендовал регулярно обновлять антивирусную защиту и операционную систему для предотвращения возможных проблем.
Пермяков посоветовал устанавливать последние обновления для всех систем и приложений. «Убедитесь, что на вашем устройстве установлены все последние обновления системы и приложений», — заявил он. Эксперт уточнил, что если пользователи испытывают неуверенность в своих действиях или есть подозрения на утечку данных, им следует проконсультироваться со специалистом по кибербезопасности.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил, что приложения, загруженные с недостоверных источников, могут быть источником вирусов для телефонов. Такие приложения часто содержат стороннюю рекламу и запрашивают доступ к данным, который не является необходимым для их функционирования.
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